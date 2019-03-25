России придется согласиться на введение миротворцев ООН на оккупированную территорию Донбасса – Порошенко

Россия вынуждена будет согласиться на введение миротворческого контингента ООН на оккупированную территорию Донбасса, убежден президент Украины Петр Порошенко.

"Россия вынуждена будет принять решение о миротворцах ООН. Миротворцы, которые выдавят войска России с оккупированной территории, которые разоружат незаконные вооруженные формирования, которые обеспечат выведение тяжелой техники и артиллерии с оккупированной территории, обеспечат установление кондиций безопасности для начала политического процесса, которые возвратят украинский контроль над не контролированным участком украинско-российской границы", - сказал П.Порошенко в интервью телеканалу "Прямой" в понедельник.

По его словам, у Украины есть план по деоккупации не только Донбасса, но и Крыма. "У нас есть план, у нас есть график, у нас есть международная поддержка, и это абсолютно реалистичный план", - сказал П.Порошенко.

Президент отметил, что вследствие санкций и оккупации Крыма Россия потеряла больше $150 млрд и 10% валового внутреннего продукта.

"И это становится для России как чемодан без ручки. И у России не будет другого выхода, как сесть за стол переговоров и выполнять те международные соглашения, которые были подписаны, в том числе при участии Российской Федерации", - подытожил П.Порошенко.