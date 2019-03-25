Гройсман возглавляет список кандидатов на пост премьера после выборов президента, но более половины украинцев еще не определились – опрос

Среди украинцев, уже определившихся с тем, кого хотели бы видеть на посту премьер-министра Украины после президентских выборов, наибольшую поддержку имеет действующий глава правительства Владимир Гройсман, однако более половины граждан пока затруднились ответить на этот вопрос, свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Как сообщается в понедельник на сайте КМИС, в рамках проведенного в марте опроса респондентам задавался вопрос: "После президентских выборов возможно переформатирование коалиции и утверждение нового председателя правительства - премьер-министра. Сейчас обсуждаются разные варианты, кто может стать премьером. Среди деятелей из списка, кого бы Вы лично хотели видеть председателем правительства - премьер-министром после президентских выборов?". Аналогичный вопрос задавался в феврале 2019 года.

Так, в марте заявили, что хотят видеть премьером В.Гройсмана, 13,1% опрошенных. При этом в феврале таковых было больше – 15,3% респондентов.

Ближайшим к нему деятелем, которого украинцы хотели бы видеть главой правительства, с 7,2% стал народный депутат Сергей Тарута. Вместе с тем, в феврале его поддержка гражданами в качестве кандидатуры премьера была ниже – 5,1%

На третьем месте – экс-премьер Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, которого хотели бы видеть в кресле главы правительства 6,1% респондентов (в феврале – 4,6%), члена партии "За життя" Виктора Медведчука – 3,7% (против 3,3% в феврале).

Остальные предлагаемые в списке возможные кандидатуры в премьер-министры (Анатолий Кинах, Виктор Бондарь, Юрий Луценко, Игорь Палица) по состоянию на март имеют поддержку менее 2% опрошенных украинцев.

При этом 54,9% респондентов затруднились дать ответ на этот вопрос, а 4,3% - отказались отвечать.

КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения с 12 по 23 марта 2019г. Методом личного интервью опрошено 2014 респондентов, проживающих в 131 населенном пункте всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативная для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.