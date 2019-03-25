Глава МИД Люксембурга анонсировал финпомощь на гумпроекты в Украине в размере EUR 500 тыс

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн анонсировал предоставление финансовой помощи EUR 500 тыс Украине на гуманитарные проекты.

"Мы уже предоставили EUR 2,5 млн, теперь готовится новая помощь в размере EUR 500 тыс. Она предоставляется через ЮНИСЕФ и Красный крест. Мы сосредоточиваем эту помощь на гуманитарных вопросах, образовании, защите детей, жилье и обеспечении для тех, кто оказался в сложных социальных обстоятельствах", - сказал он на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Дипломат заверил, что Люксембург, как и весь Евросоюз, поддерживает украинскую территориальную целостность, независимость и суверенитет.

Ж.Ассельборн также призвал Россию использовать своё влияние на боевиков оккупированного Донбасса для того, чтобы там соблюдались права человека.

Говоря о вопросе Крыма, глава МИД Люксембурга заявил, что аннексия полуострова никогда не будет признана международным сообществом.

Министр призвал освободить заложников, политзаключённых и военнопленных украинцев, а также допустить правозащитников на территорию аннексированного Крыма.

"Незаконная аннексия Крыма остается прямой угрозой международной безопасности, а доклады о постоянной милитаризации полуострова обращают внимание на рост напряжения в регионе", - отметил министр.

Ж.Ассельборн также подчеркнул важность сохранения курса реформ несмотря на приближающиеся выборы в Украине.