Политика

14:00 25.03.2019

Стоимость аренды с/х земли может вырасти впятеро – Порошенко

1 мин читать
Стоимость аренды с/х земли может вырасти впятеро – Порошенко

Стоимость аренды сельскохозяйственных земель может увеличиться в пять раз, прогнозирует президент Украины Петр Порошенко.

"Нам нужно поднять уровень арендной платы за землю, чтобы повышать уровень жизни на селе. Государство начинает сдавать свои земли в аренду иногда вдвое дороже, чем частный собственник. Мы должны распространить эти стандарты на земли, которые принадлежат селянам. Только открытые аукционы с едиными стартовыми условиями могут упразднить диктат больших арендаторов. Вследствие правильных реформ мы можем увеличить стоимость аренды земли в пять раз", - сказал президент в ходе встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом Национального университета биоресурсов и природопользования Украины в Киеве в понедельник.

По его словам, средняя ставка аренды с/х земель за несколько лет выросла с 3% до 10% денежной оценки земли, однако все еще является слишком низкой.

"В среднем сегодня стоимость аренды EUR52 за 1 га, который сдают в аренду пайщики. Это нереалистический показатель цены аренды на землю. У нас EUR52, а в Литве, где земля хуже – EUR81", - отметил П.Порошенко.

Теги: #земля #аренда #порошенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:58 25.03.2019
Зеленский лидирует в президентском рейтинге, за второе место борются Порошенко, Гриценко и Тимошенко – опрос центра "РАНД"

Зеленский лидирует в президентском рейтинге, за второе место борются Порошенко, Гриценко и Тимошенко – опрос центра "РАНД"

14:52 25.03.2019
Лидером президентского рейтинга остается Зеленский, за ним следуют Тимошенко и Порошенко - опрос КМИС, ЦР и "Рейтинга"

Лидером президентского рейтинга остается Зеленский, за ним следуют Тимошенко и Порошенко - опрос КМИС, ЦР и "Рейтинга"

13:58 25.03.2019
Порошенко настаивает на приятии Радой закона о НнВК до парламентских выборов

Порошенко настаивает на приятии Радой закона о НнВК до парламентских выборов

13:40 25.03.2019
Украина еще не прошла точку невозврата к прошлому, но в ближайшие 5 лет точно пройдет ее - Порошенко

Украина еще не прошла точку невозврата к прошлому, но в ближайшие 5 лет точно пройдет ее - Порошенко

13:36 25.03.2019
Украина еще не прошла точку невозврата к прошлому, но в ближайшие 5 лет точно пройдет ее - Порошенко

Украина еще не прошла точку невозврата к прошлому, но в ближайшие 5 лет точно пройдет ее - Порошенко

13:09 25.03.2019
Лидеры президентской гонки рассказали, как будут мириться с Польшей и Венгрией

Лидеры президентской гонки рассказали, как будут мириться с Польшей и Венгрией

11:44 25.03.2019
Зеленский, Порошенко и Тимошенко продолжают лидировать в президентском рейтинге – опрос КМИС

Зеленский, Порошенко и Тимошенко продолжают лидировать в президентском рейтинге – опрос КМИС

11:18 25.03.2019
Кива: Власти не удастся сфальсифицировать результаты президентских выборов

Кива: Власти не удастся сфальсифицировать результаты президентских выборов

19:15 23.03.2019
Тимошенко: Европейские и американские структуры начали расследования относительно Порошенко и его окружения

Тимошенко: Европейские и американские структуры начали расследования относительно Порошенко и его окружения

17:05 23.03.2019
Тимошенко заявила, что европейские и американские структуры начали расследования относительно Порошенко и его окружения

Тимошенко заявила, что европейские и американские структуры начали расследования относительно Порошенко и его окружения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Петренко: в день выборов президента Украины суды будут работать круглосуточно

Глава МИД Люксембурга анонсировал финпомощь на гумпроекты в Украине в размере EUR 500 тыс

Находящиеся в РФ украинцы смогут проголосовать на выборах президента Украины, только выехав за пределы России – Климкин

Порошенко настаивает на приятии Радой закона о НнВК до парламентских выборов

Климкин хочет знать, обсуждали ли Бойко и Медведчук в Москве вопрос освобождения украинских политзаключённых и военнопленных

ПОСЛЕДНЕЕ

Петренко: в день выборов президента Украины суды будут работать круглосуточно

Глава МИД Люксембурга анонсировал финпомощь на гумпроекты в Украине в размере EUR 500 тыс

Находящиеся в РФ украинцы смогут проголосовать на выборах президента Украины, только выехав за пределы России – Климкин

Климкин хочет знать, обсуждали ли Бойко и Медведчук в Москве вопрос освобождения украинских политзаключённых и военнопленных

Еврокомиссия завершила подготовку к Brexit без соглашения

У Порошенко, Тимошенко, Зеленского и Таруты самые большие избирательные фонды – движение "Честно"

Большинство нардепов-кандидатов в президенты не участвовало в голосованиях в Раде в марте

Партия "Слуга народа" лидирует в парламентском рейтинге, за ней следует "Батькивщина" и БПП - опрос

Зеленский, Порошенко и Тимошенко продолжают лидировать в президентском рейтинге – опрос КМИС

Почти 60% украинцев на референдуме проголосовали бы за вступление в НАТО – опрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА