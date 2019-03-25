Стоимость аренды с/х земли может вырасти впятеро – Порошенко

Стоимость аренды сельскохозяйственных земель может увеличиться в пять раз, прогнозирует президент Украины Петр Порошенко.

"Нам нужно поднять уровень арендной платы за землю, чтобы повышать уровень жизни на селе. Государство начинает сдавать свои земли в аренду иногда вдвое дороже, чем частный собственник. Мы должны распространить эти стандарты на земли, которые принадлежат селянам. Только открытые аукционы с едиными стартовыми условиями могут упразднить диктат больших арендаторов. Вследствие правильных реформ мы можем увеличить стоимость аренды земли в пять раз", - сказал президент в ходе встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом Национального университета биоресурсов и природопользования Украины в Киеве в понедельник.

По его словам, средняя ставка аренды с/х земель за несколько лет выросла с 3% до 10% денежной оценки земли, однако все еще является слишком низкой.

"В среднем сегодня стоимость аренды EUR52 за 1 га, который сдают в аренду пайщики. Это нереалистический показатель цены аренды на землю. У нас EUR52, а в Литве, где земля хуже – EUR81", - отметил П.Порошенко.