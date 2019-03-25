Порошенко настаивает на приятии Радой закона о НнВК до парламентских выборов

Закон о налоге на выведенный капитал (НнВК) необходимо принять до выборов Верховной Рады, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Нам с вами надо вместе объединиться, чтобы до парламентских выборов провести этот закон", - сказал П.Порошенко на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом Национального университета биоресурсов и природопользования Украины в понедельник в Киеве.

Президент напомнил, что данный проект закона зарегистрирован в Верховной Раде, и бизнес-ассоциации его поддерживают.

Однако, по его словам, против законопроекта выступают "мощные старые иностранные инвесторы, которые что-то вложили, и сейчас, как насос, качают деньги из Украины".

"Нет, друзья мои, если вы заработали в Украине эти деньги, то надо заплатить… Это честно", - отметил П.Порошенко.

Как известно, парламентские выборы в Украине запланированы на 27 октября 2019 года.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 5 июля внес в Верховную Раду законопроект о налоге на выведенный капитал (№8557). При этом проект закона содержит требование определить компенсаторы для покрытия бюджетных потерь вследствие замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал.