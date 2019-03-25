Политика

13:40 25.03.2019

Украина еще не прошла точку невозврата к прошлому, но в ближайшие 5 лет точно пройдет ее - Порошенко

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Украина еще не прошла точку невозврата к прошлому, но в ближайшие 5 лет точно пройдет ее - Порошенко

 В ближайшие пять лет Украина пройдет точку невозврата к прошлому, заявляет украинский президент Петр Порошенко.

"Важно, что мы в следующие пять лет реализации нашего плана… Будем реалистами, будем говорить только правду, возможно, мы не пересечем еще финишную ленту, но точно заявляю, что в следующие пять лет мы уже пройдем точку невозврата", - сказал П.Порошенко на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом Национального университета биоресурсов и природопользования Украины в понедельник в Киеве.

Он подчеркнул, что хотя Украина за последние пять лет не прошла точку не возврата, однако сделала много на этом пути и несколько приблизилась к членству в Европейском Союзе, к НАТО.

"Я должен констатировать… – точку невозврата, к сожалению, мы не прошли, но… каждый наш шаг в этом направлении, - это поражение (президента РФ Владимира - ИФ) Путина, это - уверенность в наших силах, это уважение, которое демонстрируют наши партнеры - из Европейского Союза, из стран "Большой семерки", из США, партнеры по НАТО", - выразил убеждение П.Порошенко.

По словам президента, партнеры Украины отмечают, что за последние пять лет в стране сделано намного больше, чем за 23 года до этого.

"Украина никогда не имела такого огромнейшего авторитета (на международной арене – ИФ)", – добавил П.Порошенко.

Теги: #порошенко #выборы
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