У Порошенко, Тимошенко, Зеленского и Таруты самые большие избирательные фонды – движение "Честно"

Среди кандидатов в президенты Украины самый большой избирательный фонд имеет действующий глава государства Петр Порошенко, за ним следует лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, шоумен Владимир Зеленский, народный депутат Сергей Тарута, свидетельствует анализ финансовых отчетов, проведенный движением "Честно" со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

"Те, кто по результатам соцопросов возглавляют список фаворитов, стали лидерами по размерам избирательных фондов. Правда, возглавляет список не Владимир Зеленский, а Петр Порошенко. Отчеты Гриценко (Анатолия Гриценко – ИФ), Вилкула (Александра Вилкула – ИФ), Ляшко (Олега Ляшко – ИФ) и еще нескольких кандидатов в президенты пока не доступны – потому рейтинг может меняться", - сказано в материале, опубликованном на сайте "Честно" в понедельник.

Согласно обнародованной информации, П.Порошенко самостоятельно профинансировал свою избирательную кампанию. Так, с 8 февраля по 18 марта он перечислил в свой избирательный фонд 415 млн грн.

"Если Порошенко не ослабит кампанию, в результате она только официально обойдется ему в более 0,5 млрд грн. Если же учитывать и прошлогодние расходы Порошенко на телерекламу, лишь видимая часть расходов достигнет 0,7 млрд грн" – отмечают в "Честно".

Размер избирательного фонда Ю.Тимошенко, согласно промежуточному финансовому отчету, составляет 164 млн грн. Все средства поступили со счетов партии "Батькивщина".

"Это значит, что реальное происхождение средств на кампанию Тимошенко мы не узнаем аж до середины мая, когда "Батькивщина" подаст свой финотчет за первый квартал 2019 года в НАПК", - указывает "Честно".

В анализе отмечается, что в 2018 году "Батькивщина" заплатила телеканалам почти 127 млн грн за рекламу Ю.Тимошенко, еще несколько десятков миллионов официально потратили на внешнюю рекламу.

"Потому реальная минимальная стоимость кампании Тимошенко составляет около 320 млн грн", - сказано в обзоре.

Избирательный фонд шоумена В.Зеленского составляет 102,8 млн грн. В аналитическом материале подчеркивают, что он наполнялся наиболее диверсифицировано. В частности, больше всего – свыше 68 млн грн – перечислили физические лица, еще 16 млн – партия "Слуга народа". Кроме того, самостоятельно В.Зеленский пополнил свой избирательный фонд на 11,5 млн грн.

В организации обратили внимание на то, что более 7 млн грн В.Зеленский вернул донорам, и пояснили, что чаще всего это происходит, если у доноров есть налоговый долг или когда среди бенефициаров предприятий, перечисливших деньги, выявляют иностранцев.

Согласно предварительному отчету "Честно", избирательный фонд С.Таруты составил 98,4 млн грн, большая часть которых поступила от физических лиц, почти 33 млн грн он вложил самостоятельно, еще 7 млн грн – партия "Основа".

Выдвиженец партии "УКРОП" Александр Шевченко указал, что его избирательный фонд составляет 66 млн грн, большую часть которых перечислила партия "УКРОП".

По информации "Честно", в гривневом эквиваленте расходы П.Порошенко на выборы являются рекордными в истории выборов президента Украины, но в пересчете на доллары он потратил менее $15,4 млн, тогда как экс-президент Виктор Янукович в 2010 году потратил свыше $40 млн, а Ю.Тимошенко – $36 млн.

Движение "Честно" также отмечает, что большую часть денег из фондов кандидаты уже потратили на агитацию, прежде всего на рекламу в СМИ.

"Честно" также обращает внимание на то, что рейтинг по объему избирательных фондов может измениться, поскольку промежуточные финотчеты 10 кандидатов в президенты еще не обнародованы.

В движении напоминают, что до конца дня 25 марта кандидаты в президенты должны были подать в ЦИК промежуточные финансовые отчеты.