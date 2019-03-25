Политика

11:29 25.03.2019

Зеленский, Порошенко и Тимошенко продолжают лидировать в президентском рейтинге – опрос КМИС

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Зеленский, Порошенко и Тимошенко продолжают лидировать в президентском рейтинге – опрос КМИС

На выборах президента Украины больше всего граждан готовы проголосовать за шоумена Владимира Зеленского, действующего главу государства Петра Порошенко и лидера партии ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 14 по 22 марта.

Так, согласно опросу, в первом туре президентских выборов из всех граждан Украины в возрасте от 18 лет, за В.Зеленского готовы отдать свои голова 19,5% опрошенных, за П.Порошенко – 10,3%, за Ю.Тимошенко – 7,6%.

Среди тех, кто определился с кандидатом и намерен пойти на выборы, за В.Зеленского готовы проголосовать - 32,1% респондентов, за П.Порошенко - 17,1% , за Ю.Тимошенко - 12,5% опрошенных.

КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения с 14 по 22 марта 2019 года. Методом личного интервью опрошено 2004 респондентов, проживающих в 126 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативно для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Теги: #кмис #опрос #выборы
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