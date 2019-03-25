Политика

08:18 25.03.2019

Лондон считает Голаны территорией, оккупированной Израилем

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Лондон считает Голаны территорией, оккупированной Израилем

Великобритания после заявления президента США Дональда Трампа о планах признания израильского суверенитета над Голанскими высотами, вновь заявила, что считает эту территорию оккупированной Израилем.

"Великобритания считает Голанские высоты территорией, оккупированной Израилем. Аннексия территории силой запрещена по международному праву, в том числе Уставом ООН. Мы не признаем аннексию, осуществленную Израилем в 1981 году, и у нас нет планов менять нашу позицию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте британского МИД.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что "настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами".

Голанские высоты до 1967 года являлись частью Сирии. Две трети высот были заняты Израилем в ходе Шестидневной войны в начале июня 1967 года. В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты.

СБ ООН не признал этого решения. Генассамблея ООН неоднократно называла аннексию незаконной и призывала Израиль вернуть Голаны сирийцам.

Теги: #позиция #великобритания #голаны
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