Политика

17:07 24.03.2019

Трамп появился в Twitter после суточного молчания

2 мин читать
Трамп появился в Twitter после суточного молчания

Известный активностью в Twitter президент США Дональд Трамп в воскресенье прервал молчание в этой соцсети, которое длилось с тех пор, как в ночь на субботу стало известно о завершении подготовки доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года в США.

Однако он лишь пожелал подписчикам доброго дня и повторил лозунг "Сделаем Америку снова великой".

Американское издание The Hill напомнило, что субботу Д.Трамп провел в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, где сыграл в гольф с американским исполнителем Кид Роком. По свидетельству одного из помощников Д.Трампа, отмечает The Hill, президент находится в "замечательном настроении".

Ранее в воскресенье агентство Associated Press сообщило, что генеральный прокурор США Уильям Барр обсуждает со своими советниками детали доклада Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года в США, выясняя, насколько полно документ можно раскрывать конгрессу и общественности.

По данным осведомленных собеседников агентства, У.Барр близок к тому, чтобы опубликовать первые детали доклада уже в воскресенье.

Доклад, составленный Р.Мюллером, носит конфиденциальный характер, поэтому именно У.Барр будет решать, в каком объеме его представлять конгрессу и общественности.

Associated Press отмечает, что решение генпрокурора о том, какую именно часть доклада придавать гласности, породит противостояние с демократами в конгрессе, поскольку они считают, что доступ должен быть обеспечен ко всем выводам Р.Мюллера, а также к подтверждающим свидетельствам относительно того, координировалась ли предвыборная кампания Дональда Трампа с Россией, и намеревался ли президент позже чинить препятствия расследованию.

В ночь на субботу стало известно, что Р.Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года и передал доклад генпрокурору.

Теги: #сша #россия #мюллер #twitter #трамп #доклад
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:42 24.03.2019
Сенатор США Блэкберн посетила штаб-квартиру бригады Объединенной многонациональной группы по подготовке

Сенатор США Блэкберн посетила штаб-квартиру бригады Объединенной многонациональной группы по подготовке

23:53 23.03.2019
Генпрокурор США не передаст конгрессменам выводы по докладу Мюллера в субботу

Генпрокурор США не передаст конгрессменам выводы по докладу Мюллера в субботу

20:56 23.03.2019
Госдеп США осуждает решение России относительно приговора украинскому политзаключенному Грибу, требует вернуть его на родину

Госдеп США осуждает решение России относительно приговора украинскому политзаключенному Грибу, требует вернуть его на родину

17:26 23.03.2019
Мюллер завершил расследование "российского дела", передал доклад генпрокурору США

Мюллер завершил расследование "российского дела", передал доклад генпрокурору США

15:29 23.03.2019
Действия Бойко и Медведчука имеют признаки госизмены, заявляет "Народный фронт"

Действия Бойко и Медведчука имеют признаки госизмены, заявляет "Народный фронт"

12:39 23.03.2019
Порошенко о визите Медведчука-Бойко в Москву: они обсуждают объединение против Украины

Порошенко о визите Медведчука-Бойко в Москву: они обсуждают объединение против Украины

11:40 23.03.2019
НАТО планирует построить в Польше объект для военной техники США - Столтенберг

НАТО планирует построить в Польше объект для военной техники США - Столтенберг

11:32 23.03.2019
Сенатор США Блэкберн прибыла в Украину для обсуждения вопросов украинско-американского военного партнерства – посольство

Сенатор США Блэкберн прибыла в Украину для обсуждения вопросов украинско-американского военного партнерства – посольство

11:16 23.03.2019
В Харькове задержан уроженец Горловки, воевавший против ВСУ в составе "военной разведки Новороссии"

В Харькове задержан уроженец Горловки, воевавший против ВСУ в составе "военной разведки Новороссии"

01:54 23.03.2019
Госкомтелерадио не дал разрешение на ввоз 17 российских книг

Госкомтелерадио не дал разрешение на ввоз 17 российских книг

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гриценко предложит Садового на пост премьер-министра в случае победы на выборах президента

Тимошенко заявила, что европейские и американские структуры начали расследования относительно Порошенко и его окружения

Действия Бойко и Медведчука имеют признаки госизмены, заявляет "Народный фронт"

Гриценко вызывает Зеленского на дебаты в прямом эфире

Порошенко о визите Медведчука-Бойко в Москву: они обсуждают объединение против Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Бойко: на встрече в Москве мы отстаивали интересы Украины и её граждан

Гриценко предложит Садового на пост премьер-министра в случае победы на выборах президента

Тимошенко заявила, что европейские и американские структуры начали расследования относительно Порошенко и его окружения

Послы G7 выразили Авакову обеспокоенность "экстремистскими движениями" в Украине, в МВД заявили, что провели "красные линии"

В харьковской "Батькивщине" заявляют об обнаружении в избирательных списках "аномальных" квартир с сотнями избирателей, полиция начала проверку

Нацполиция взяла под круглосуточную охрану избирательные комиссии

В кабинете руководителя отделения ПриватБанка в Подольске обнаружена "черная касса" для оплаты "сетки" в пользу одной из политсил – Сарган

Гриценко вызывает Зеленского на дебаты в прямом эфире

Место голосования на выборах президента Украины изменили уже 181,6 тыс. граждан – глава ЦИК

Петиция за отмену Brexit набрала почти 4 млн подписей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА