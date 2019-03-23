Политика

20:09 23.03.2019

Бойко: на встрече в Москве мы отстаивали интересы Украины и её граждан

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Бойко: на встрече в Москве мы отстаивали интересы Украины и её граждан

Кандидат в президенты Украины, один из основателей "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил об отстаивании интересов Украины и украинцев на проведенной накануне в Москве встрече посвященной вопросам газа.

"На встрече в Москве мы отстаивали интересы Украины и её граждан", – заявил Ю.Бойко, комментируя журналистам совместную с председателем Политсовета партии Виктором Медведчуком поездку в Москву на встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой правления российской корпорации "Газпром" Алексеем Миллером.

Кандидат в президенты подчеркнул, что данная встреча была необходима. На ней обсуждались прикладные, экономические вопросы, которые накопились за последние пять лет.

"Я вижу, насколько тяжело сказалась на украинской промышленности потеря российского рынка. Остановились десятки заводов, уничтожены сотни тысяч рабочих мест. Такие предприятия, как Крюковский вагоностроительный завод, Запорожский абразивный комбинат, Кременчугский завод технического углерода, "Запорожтрансформатор" и многие другие потеряли доступ на рынок РФ, при этом на западном рынке жесточайшая конкуренция. Это создало огромные проблемы для отечественной экономики. Поэтому российский рынок необходимо возвращать. Тем более, что сегодня мы покупаем у РФ товаров на $3 млрд больше, чем продаем туда", – подчеркнул оппозиционный политик.

Ю.Бойко отметил, что второй вопрос – это газовая отрасль.

"Сегодня Украина закупает российский газ не по прямому контракту, а через каких-то посредников, через какие-то схемы в Европе, причем на $100 дороже. А это напрямую влияет на коммунальные тарифы, на стоимость продукции, в том числе и продуктов питания. Также существует реальная угроза потери транзита газа через Украину. А это 80 млрд грн поступлений в бюджет, 50 тыс. рабочих мест, энергетическая безопасность страны. К тому же транзит газа через Украину важен для энергетической безопасности Европы. Однако ни президент, ни правительство, ни "Нефтегаз" ничего не делают для продления транзитного контракта. В тех конструкциях, которые мы вчера обсуждали, заинтересована Европа как потребитель газа, Украина – как транзитер, а РФ – как поставщик", - сказал он.

Ю.Бойко акцентировал, что цена газа для украинских потребителей может быть существенно снижена. "После вчерашней поездки и заверений главы "Газпрома" о возможности снижения цены российского газа на 25%, предельную цену на газ можно снизить до 3800 грн за тысячу кубометров для всех категорий потребителей", - подчеркнул основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Кандидат в президенты отметил, что "встреча была инициирована нашей стороной, и я считаю, что мы сделали правильно, поскольку от этого зависит благосостояние украинцев. А те политики, которые это критикуют, пусть сами решат хотя бы один вопрос, улучшат жизнь людей, ведь они на протяжении последних пяти системно её ухудшали".

"Мы обеспечим людей работой, дадим нормальные тарифы и дадим возможность продолжать транзит газа по территории Украины. Мы не нарушили ни одного закона. Мы отстаивали интересы Украины и её граждан. И я не боюсь, что нам могут инкриминировать какие-то правонарушения", – резюмировал Ю.Бойко.

Теги: #встреча #рф #украина #газ #бойко
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