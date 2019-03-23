Политика

19:52 23.03.2019

Гриценко намерен предложить Садового на пост премьер-министра в случае победы на выборах президента

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Гриценко намерен предложить Садового на пост премьер-министра в случае победы на выборах президента

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко намерен предложить мэра Львова, лидера партии "Самопомич" на пост премьер-министра Украины в случае своей победы на выборах президента.

"Меня часто спрашивали, кого на посту президента Украины я хотел бы видеть премьер-министром. Это Андрей Иванович Садовый. Я уверен, этот человек сделает достойное дело. Теперь уже в общегосударственном масштабе. Он знает экономику, социальную сферу, знает, что болит у людей", - написал он на своей странице в Facebook в субботу вечером.

А.Гриценко убежден, что при таком сценарии не будет конфликта между президентской и правительственной вертикалью власти. "Мы получим большинство в парламенте. Будет сформировано правительство и это будет ответственная политика. Мы сделаем это трудное дело!", – отметил кандидат в президенты.

Как известно, 1 марта А.Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру на выборах президента в пользу А.Гриценко. 5 марта ЦИК Украины отменила свое решение о регистрации А.Садового кандидатом на пост президента.

Теги: #премьер #украина #садовый #гриценко
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