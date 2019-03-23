Политика

15:36 23.03.2019

Послы G7 выразили Авакову обеспокоенность "экстремистскими движениями" в Украине, в МВД заявили, что провели "красные линии"

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Послы G7 выразили Авакову обеспокоенность "экстремистскими движениями" в Украине, в МВД заявили, что провели "красные линии"

Послы стран "Большой семерки" (G7) направили письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову, в котором выразили обеспокоенность угрозой деятельности "экстремистских движений" в Украине и возможного срыва выборов президента, сообщает издание "Радио Свобода".

Журналист Кристофер Миллер в своей статье пишет, что "Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) получило копии двух писем, подготовленных группой послов G7 по поддержке реформ в Украине, в которую входят дипломаты из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США.

В письме А.Авакову от 15 марта, французский посол в Украине Изабель Дюмон от имени своих коллег-послов указывает, что "группа G7 обеспокоена экстремистскими политическими движениями в Украине, насильственные действия которых тревожат".

"Они запугивают украинских граждан, пытаются узурпировать роль Национальной полиции в обеспечении безопасности выборов и наносят ущерб национальной и международной репутации украинского правительства", - заявила И.Дюмон.

Журналист в своей статье пишет указывает, что в письме содержится завуалированная отсылка на партию "Национальный корпус" и националистическое движение "Национальные дружины".

Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко подтвердил "Радио Свобода", что министр А.Аваков получил письмо от дипломатов. По его словам, позиция главы МВД относительно экстремистских политических движений в Украине "остается твердой и бесспорной".

А.Шевченко напомнил, что руководители радикальных образований "были предупреждены, что агрессивные попытки вмешаться в честный избирательный процесс... приведут к соответствующим последствиям".

"Красные линии были проведены – никаких запугиваний, агрессии, насилия или других попыток силовым способом повлиять на выборы", - сообщили в МВД.

Теги: #g7 #украина #мвд #аваков
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