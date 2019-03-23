Действия Бойко и Медведчука имеют признаки госизмены, заявляет "Народный фронт"

Партия "Народный фронт" призывает правоохранительные органы Украины расследовать деятельность кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и представителя "Оппозиционной платформы - За життя" Виктора Медведчука, которые накануне посетили Москву для встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

"Эта встреча является публичной попыткой договориться о капитуляции Украины перед агрессором. Московские прихвостни и их телеканалы навязывают гражданам дискуссию о дешевом российском газе, пока украинские бойцы гибнут на фронте, а миллионы наших граждан страдают под оккупацией в Крыму и на Донбассе", - сказано в заявлении партии, распространенном пресс-службой в субботу.

В "Народном фронте" считают, что Ю.Бойко и В.Медведчук, прикрываясь лозунгами "политической оппозиции", а на самом деле ведут подрывную деятельность против Украины.

"Они давно перешли все возможные красные линии", - подчеркнули в партии.

В заявлении отмечается, что действия Ю.Бойко и В.Медведчука особенно опасны во время избирательного процесса в Украине.

"Они распространяют ложь об Украинском государстве, искажают факты войны России против Украины, разжигают вражду в украинском обществе. Москва пытается дестабилизировать наше государство, чтобы продолжить агрессию и уничтожить Украину", - заявляет "Народный фронт".

Политсила обращается к правоохранительным органам Украины, прежде всего к Службе безопасности Украины с требованием официально расследовать деятельность Ю.Бойко и В.Медведчука, а также "украинских СМИ", которые освещали их видит в Москву. "Их действия имеют признаки государственной измены. Предатели должны быть наказаны", - заявили в "Народном фронте".

Как сообщалось, 22 марта Ю.Бойко и председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" В.Медведчук провели встречу в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером и обсудили вопросам газа.

В ходе переговоров А.Миллер поддержал предложение В.Медведчука вернуться к идее о создании консорциума по управлению газотранспортной системой Украины.

В этот же дней Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции в сжатые сроки даст правовую оценку, как визиту граждан Украины – Ю.Бойко и В.Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора, так и их заявлениям.