Политика

14:39 23.03.2019

В харьковской "Батькивщине" заявляют об обнаружении в избирательных списках "аномальных" квартир с сотнями избирателей, полиция начала проверку

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В харьковской "Батькивщине" заявляют об обнаружении в избирательных списках "аномальных" квартир с сотнями избирателей, полиция начала проверку

- В ходе проверки списков избирателей представители кандидата в президенты Украины, лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко обнаружили в Харькове "аномальные" квартиры, в которых прописано несколько десятков и даже сотен человек.

"В списках избирателей в избирательном округе №172, на избирательном участке 631572 (гимназия 163) "Батькивщина" обнаружила более 200 человек, зарегистрированных по адресу: г.Харьков, ул. Луи Пастера 320 кв. 90. это самая "густонаселенная" квартира. Всего на данный момент обнаружено 3 "аномальные" квартиры. Все 3 в одном районе города", - сообщили корреспонденту агентства Интерфакс-Украина в пресс-службе Харьковской областной организации "ВО "Батькивщина".

Собеседник агентства сообщил, что об этом факте проинформирована полиция. Кроме того, представители Ю.Тимошенко готовят жалобу в Центральную избирательную комиссию и намерены проверить списки избирателей на всех участках Харьковской области.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области подтвердили, что получили заявление об "аномальных квартирах".

"В полицию поступило сообщение от жителя Харькова. Он рассказал, что в квартире на улице Луи Пастера и Шариковой зарегистрировано много людей. Информация внесена в журнал единого учета Индустриального отдела полиции. По данному факту работники полиции проводят проверку", - сказали в отделе коммуникаций.

Теги: #батькивщина #украина #выборы #харьков
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