Нацполиция взяла под круглосуточную охрану избирательные комиссии

23 марта украинская полиция взяла под охрану все избирательные комиссии для обеспечения общественной безопасности в рамках избирательного процесса.

Как сообщает в субботу Департамент коммуникации Нацполиции Украины, заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич во время видео-селекторного совещания с участием представителей территориальных подразделений заявил: «С сегодняшнего дня мы взяли под охрану все избирательные комиссии - их 199. Для обеспечения безопасности их работы по всей стране круглосуточно привлечены более 400 сотрудников полиции».

По его словам, сейчас полиция взяла под контроль доставку избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии. А уже в конце следующей недели полицейские будут осуществлять охрану и участковых избирательных комиссий, после перемещения бюллетеней к ним.

А.Фацевич также сообщил, что за сутки в полицию поступило 145 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. За 9 фактами сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

По славам замглавы Нацполиции, что всего с начала предвыборной кампании зарегистрировано 3787 заявлений и сообщений, из которых по 202 полиция открыла уголовные производства. Среди них 93 связаны с нарушением избирательного законодательства, а 109 - с проведением предвыборной кампании. Также полицейские составили 606 административных протоколов.