В кабинете руководителя отделения ПриватБанка в Подольске обнаружена "черная касса" для оплаты "сетки" в пользу одной из политсил – Сарган

Сотрудники прокуратуры, Службы безопасности Украины и Нацполиции выявили Одесской области факты незаконной организации избирательного процесса в пользу одной из политических сил, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Сеть противоправной деятельности распространили на территории пяти районов Одесской области: Балтского, Подольского, Окнянского, Кодимского и Савранского. "Черная касса" находилась и работала в режимном помещении одного из отделений ПриватБанка в г.Подольск, а именно в служебном кабинете руководителя указанного отделения, которая с 2011 года занимает должность начальника структурного подразделения банка еще задолго до перевода банковского учреждения в статус государственного", – написала Л.Сарган на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

По ее словам, правоохранительные органы пресекли незаконную деятельность во время распределения 1 млн 300 тыс. грн "на будущее вознаграждение за такие действия подконтрольным членам комиссий и наблюдателям".

""Сетка" – это подкуп представителей избирательных комиссий, которые должны были гарантировать голосование за кандидата на выборах президента Украины. В зависимости от размера избирательного участка представителям комиссий планировали платить 2-3 тыс. грн", - написала пресс-секретарь генпрокурора.

По ее словам, во время обысков правоохранители изъяли списки с личными данными избирателей, сведениями о возможной приверженности кандидатов на выборах, записи с распределением денег между волонтерами и представителями избиркомов, а также другая документация.

"Зафиксировали схему контроля за голосованием через подконтрольных лиц", - также указала Л.Сарган.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) и ч.4 ст.160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины).

Л.Сарган не сообщила, в пользу какой политической силы действовала незаконная схема подкупа избирателей, однако процитировала слова генпрокурора Украины Юрия Луценко: "На фоне заявлений кандидата Ю. о вселенском подкуп властью – очередные уроки арифметики "черного нала" для ее всеукраинской сети депутата Д.".

Как сообщалось, 21 февраля 2019 года заместитель главы СБУ Виктор Кононенко сообщил, что один из народных депутатов Украины является организатором и руководителем так называемой "избирательной пирамиды" по подкупу избирателей, которая действовала в разных регионах Украины.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, координировал и финансировал эту "избирательную пирамиду" народный депутат из фракции "Батькивщина" (лидером которой является кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко) Валерий Дубиль. В каждой области организация имела своего представителя, и одним из таких лиц был член ВО "Батькивщина" Руслан Богдан.

Позже генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Государственное бюро расследований вызывает на допрос нардепа Валерия Дубиля в деле о подкупе избирателей. Однако народный депутат В.Дубиль не явился на допрос в ГБР.

6 марта генеральный прокурор Ю.Луценко сообщил, что правоохранители задержали двух человек, которые пытались дать взятку в размере 5 млн грн в долларовом эквиваленте кандидату в президенты Украины, нардепу Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться. По словам генпрокурора, заказчиком шантажа и подкупа кандидата оказался народный депутат Валерий Дубиль