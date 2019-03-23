Политика

12:43 23.03.2019

Гриценко вызывает Зеленского на дебаты в прямом эфире

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Гриценко вызывает Зеленского на дебаты в прямом эфире

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко призывает другого кандидата, шоумена Владимира Зеленского к публичным дебатам в прямом эфире.

"Я публично призываю Владимира Зеленского выйти со мной на прямые дебаты, и не одного, а со своей пятеркой и поговорить о ключевых проблемах, которые волнуют людей. Я не знаю, кто победит на этих дебатах, но люди должны услышать ответы, а не покупать кота в мешке", – написал политик на своей странице в соцсети Facebook в субботу.

А.Гриценко подчеркнул, что готов провести дебаты с В.Зеленским в прямом эфире на любом телеканале с любыми ведущими.

Теги: #дебаты #зеленский #выборы #гриценко
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