Гриценко вызывает Зеленского на дебаты в прямом эфире

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко призывает другого кандидата, шоумена Владимира Зеленского к публичным дебатам в прямом эфире.

"Я публично призываю Владимира Зеленского выйти со мной на прямые дебаты, и не одного, а со своей пятеркой и поговорить о ключевых проблемах, которые волнуют людей. Я не знаю, кто победит на этих дебатах, но люди должны услышать ответы, а не покупать кота в мешке", – написал политик на своей странице в соцсети Facebook в субботу.

А.Гриценко подчеркнул, что готов провести дебаты с В.Зеленским в прямом эфире на любом телеканале с любыми ведущими.