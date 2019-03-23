Политика

12:39 23.03.2019

Порошенко о визите Медведчука-Бойко в Москву: они обсуждают объединение против Украины

2 мин читать
Порошенко о визите Медведчука-Бойко в Москву: они обсуждают объединение против Украины

Президент Украины Петр Порошенко осуждает визит кандидата в президенты Юрия Бойко и лидера движения "Украинский выбор – Право народа", члена партии "За життя" Виктора Медведчука в Россию и переговоры с руководством правительства и "Газпрома".

"Экономику они обсуждают… Они обсуждают повесить снова Украину на российскую газовую иглу, они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов, после парламентских выборов, и они сейчас уже все утверждают, что все объединятся. Против кого они объединятся? Против Украины, против каждого из нас", - сказал П.Порошенко на совете регионального развития в Черновицкой области в субботу.

Президент подчеркнул, что представители одних политических сил поехали в Москву, а представители других политических сил готовы в Украине стать на колени перед президентом Российской Федерации.

"Что они поехали туда вымаливать? Какие экономические интересы? Что они со слезами на глазах, протянув руки, ползли на коленях и просили у Путина? Эти поползли, а другие - тут с экранов телевидения информируют, что они тут станут на колени и будут плакать. Друзья, хочу напомнить всем – Москва слезам не верит", – сказал П.Порошенко.

По его словам, президент РФ Владимир Путин, убедившись, что не может победить Украину на фронте, хочет изменить ее изнутри и сменить власть.

"Москва видит силу НАТО и она не отважится напасть на силу альянса. Москва видит сильную украинскую армию и понимает, что цена за безответственное решение широкой агрессии против нашего государства значительно возрастет, а у Путина поэтому есть план изменить тактику - не через победу на фронте – она уже для него невозможна, а сменить власть в Украине изнутри, поскольку тогда станет возможным и изменение нашего европейского и евроатлантического курса", - отметил П.Порошенко.

Как сообщалось, 22 марта Ю.Бойко и председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" В. Медведчук провели встречу в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером и обсудили вопросам газа.

В ходе переговоров А.Миллер поддержал предложение В.Медведчука вернуться к идее о создании консорциума по управлению газотранспортной системой Украины.

В этот же дней Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции в сжатые сроки даст правовую оценку, как визиту граждан Украины – Ю.Бойко и В.Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора, так и их заявлениям.

Теги: #медведчук #бойко #газпром #россия #украина #нафтогаз_украины #порошенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:58 23.03.2019
Более 2 тыс. сторонников "Нацкорпуса" в Киеве требуют привлечь к ответственности Гладковского и других фигурантов дела о разворовывании в ОПК

Более 2 тыс. сторонников "Нацкорпуса" в Киеве требуют привлечь к ответственности Гладковского и других фигурантов дела о разворовывании в ОПК

13:33 23.03.2019
В кабинете руководителя отделения ПриватБанка в Подольске обнаружена "черная касса" для оплаты "сетки" в пользу одной из политсил – Сарган

В кабинете руководителя отделения ПриватБанка в Подольске обнаружена "черная касса" для оплаты "сетки" в пользу одной из политсил – Сарган

13:02 23.03.2019
Если большинство судей КС выскажутся за недоверие главе суда Шевчуку, а он не уйдет добровольно, смысл работы органа будет утрачен

Если большинство судей КС выскажутся за недоверие главе суда Шевчуку, а он не уйдет добровольно, смысл работы органа будет утрачен

12:59 23.03.2019
Осужденный за смертельное ДТП в центре Харькова Дронов и его адвокат подали апелляцию

Осужденный за смертельное ДТП в центре Харькова Дронов и его адвокат подали апелляцию

12:08 23.03.2019
Медик 24 ОМБр погиб от пули снайпера на Донбассе

Медик 24 ОМБр погиб от пули снайпера на Донбассе

11:32 23.03.2019
Сенатор США Блэкберн прибыла в Украину для обсуждения вопросов украинско-американского военного партнерства – посольство

Сенатор США Блэкберн прибыла в Украину для обсуждения вопросов украинско-американского военного партнерства – посольство

11:16 23.03.2019
В Харькове задержан уроженец Горловки, воевавший против ВСУ в составе "военной разведки Новороссии"

В Харькове задержан уроженец Горловки, воевавший против ВСУ в составе "военной разведки Новороссии"

11:12 23.03.2019
Место голосования на выборах президента Украины изменили уже 181,6 тыс. граждан – глава ЦИК

Место голосования на выборах президента Украины изменили уже 181,6 тыс. граждан – глава ЦИК

10:31 23.03.2019
В Киеве в результате конфликта после ДТП водитель обстрелял автомобиль оппонента

В Киеве в результате конфликта после ДТП водитель обстрелял автомобиль оппонента

10:14 23.03.2019
В столице в течение дня ожидаются сильные порывы ветра

В столице в течение дня ожидаются сильные порывы ветра

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гриценко вызывает Зеленского на дебаты в прямом эфире

НАТО планирует построить в Польше объект для военной техники США - Столтенберг

Место голосования на выборах президента Украины изменили уже 181,6 тыс. граждан – глава ЦИК

Зеленский: в идеале нужны переговоры по Донбассу с Россией "при свидетелях" из ЕС и США, но сначала нужно прекратить огонь и это реально

Порошенко заявляет, что готов признать выбор украинского народа

ПОСЛЕДНЕЕ

Нацполиция взяла под круглосуточную охрану избирательные комиссии

Гриценко вызывает Зеленского на дебаты в прямом эфире

НАТО планирует построить в Польше объект для военной техники США - Столтенберг

Петиция за отмену Brexit набрала почти 4 млн подписей

МИД Польши призывает РФ освободить украинца Павла Гриба и других политзаключенных

Зеленский хочет привести в Украину инвестиции через перезапуск судебной системы, предлагает "нулевую декларацию" для бизнеса

Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

Зеленский: Коломойский мне не хозяин и у меня нет с ним никаких договоренностей

Зеленский предлагает вести информационную "войну" за Донбасс и запустить специальный международный русскоязычный канал

Зеленский: в идеале нужны переговоры по Донбассу с Россией "при свидетелях" из ЕС и США, но сначала нужно прекратить огонь и это реально

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА