Политика

02:38 23.03.2019

МИД Польши призывает РФ освободить украинца Павла Гриба и других политзаключенных

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МИД Польши призывает РФ освободить украинца Павла Гриба и других политзаключенных

Министерство иностранных дел Польши обеспокоены решением российского суда по приговору к 6 годам заключения украинскому политзаключенному Павлу Грибу и призвали Российскую Федерацию немедленно его освободить, сообщила пресс-служба МИД Польши.

"Мы категорически требуем освобождения как Павла Гриба, так и всех других украинцев, которые незаконно задержаны Россией, и к тому времени - предоставить нуждающимся надлежащую медицинскую помощь и контакт с семьями. Мы также призываем к предоставлению украинских консульских услуг этим людям", - говорится в сообщении.

Теги: #реакция #рф #гриб #польша #украина
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