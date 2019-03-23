МИД Польши призывает РФ освободить украинца Павла Гриба и других политзаключенных

Министерство иностранных дел Польши обеспокоены решением российского суда по приговору к 6 годам заключения украинскому политзаключенному Павлу Грибу и призвали Российскую Федерацию немедленно его освободить, сообщила пресс-служба МИД Польши.

"Мы категорически требуем освобождения как Павла Гриба, так и всех других украинцев, которые незаконно задержаны Россией, и к тому времени - предоставить нуждающимся надлежащую медицинскую помощь и контакт с семьями. Мы также призываем к предоставлению украинских консульских услуг этим людям", - говорится в сообщении.