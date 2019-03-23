Политика

00:56 23.03.2019

Зеленский хочет привести в Украину инвестиции через перезапуск судебной системы, предлагает "нулевую декларацию" для бизнеса

2 мин читать
Зеленский хочет привести в Украину инвестиции через перезапуск судебной системы, предлагает "нулевую декларацию" для бизнеса

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пояснил, что намерен развивать экономику и привлекать инвестиции в Украину через перезапуск судебной системы и восстановления доверия к государству, предлагает "нулевую декларацию" и "налоговую амнистию" для бизнеса.

"В стране должна заработать экономика. Нужно открыть возможность людям инвестировать. Это перезапуск судебной системы. Потому что все боятся сюда инвестировать капиталы, больше никому не верят. Не верят судам, не верят гаранту", - сказал он в программе "Интервью с кандидатом в президенты" на телеканале ICTV.

В.Зеленский напомнил, что в своей программе предлагает так называемую "нулевую декларацию", налоговую амнистию. "Мы жили в такой стране, все защищали деньги как могли. Поэтому налоговая амнистия предлагает за определенный процент, мы предлагаем 5%, может быть, для большого бизнеса этот процент можно увеличить, вести с ними диалог и все согласятся. И с завтрашнего дня, ребята, живем по-другому. Давайте обнулимся, давайте получим деньги в страну", - пояснил он.

Отвечая на вопрос о том, как заставить всех украинцев платить налоги, В.Зеленский сказал: "Если наша страна и новая власть покажет, что мы с первого дня работаем по-честному, нам надо платить налоги. "Нулевая декларация" – это очень важно. Это на самом деле "чистилище", все мы простили друг другу. И с этого момента давайте платить налоги, если ты не платишь – ты садишься в тюрьму. Мы все живем в правовом государстве. По-другому никак, но народ должен поверить, людям нужно показывать и их убеждать".

В.Зеленский считает, что проблема не в ментальности украинцев и в том, что они якобы не готовы жить по правилам. "Проблема в том, что начиная с президента и вся наша власть позволяет себе то же самое. Когда наши люди приезжают за границу, кто из нас не паркуется, не убирает за собакой, кто из украинцев там не платит налоги? Дело в примере, потому что рыба гниет с головы", - подчеркнул он.

Теги: #налоги #зеленский #украина #инвестиции #экономика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:54 23.03.2019
Госкомтелерадио не дал разрешение на ввоз 17 российских книг

Госкомтелерадио не дал разрешение на ввоз 17 российских книг

01:33 23.03.2019
Денисова подала в Раду ежегодный доклад о состоянии прав и свобод человека в Украине в 2018г, призвала Парубия внести его в календарный план

Денисова подала в Раду ежегодный доклад о состоянии прав и свобод человека в Украине в 2018г, призвала Парубия внести его в календарный план

00:39 23.03.2019
Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

00:32 23.03.2019
Зеленский: Коломойский мне не хозяин и у меня нет с ним никаких договоренностей

Зеленский: Коломойский мне не хозяин и у меня нет с ним никаких договоренностей

00:19 23.03.2019
Зеленский предлагает вести информационную "войну" за Донбасс и запустить специальный международный русскоязычный канал

Зеленский предлагает вести информационную "войну" за Донбасс и запустить специальный международный русскоязычный канал

00:06 23.03.2019
Зеленский: в идеале нужны переговоры по Донбассу с Россией "при свидетелях" из ЕС и США, но сначала нужно прекратить огонь и это реально

Зеленский: в идеале нужны переговоры по Донбассу с Россией "при свидетелях" из ЕС и США, но сначала нужно прекратить огонь и это реально

22:45 22.03.2019
Украинский банк впервые провел с клиентом валютный своп с гривней

Украинский банк впервые провел с клиентом валютный своп с гривней

22:08 22.03.2019
СБУ разоблачила на взятке и сбыте наркотиков двух полицейских в Луганской области

СБУ разоблачила на взятке и сбыте наркотиков двух полицейских в Луганской области

21:34 22.03.2019
Вступив в НАТО, Украина троекратно сократит траты на оборону, повысит уровень безопасности в стране и завершит конфликт на Донбассе – Порошенко

Вступив в НАТО, Украина троекратно сократит траты на оборону, повысит уровень безопасности в стране и завершит конфликт на Донбассе – Порошенко

18:49 22.03.2019
Выплаты Украины по валовому внешнему долгу в 2019 г. составят $15,7 млрд – НБУ

Выплаты Украины по валовому внешнему долгу в 2019 г. составят $15,7 млрд – НБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: в идеале нужны переговоры по Донбассу с Россией "при свидетелях" из ЕС и США, но сначала нужно прекратить огонь и это реально

Порошенко заявляет, что готов признать выбор украинского народа

Порошенко не исключает введение ежегодной "13-й пенсии" для малообеспеченных пенсионеров

Порошенко рассчитывает получить ПДЧ в НАТО в виде "дорожной карты" до 2023г

Порошенко заявляет, что после выборов возобновятся переговоры в "нормандском формате" по ситуации на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко заявляет, что готов признать выбор украинского народа

Представители Тимошенко готовят жалобу в ЦИК в связи с обнаружением в избирательных списках "аномальных" квартир с сотнями избирателей

Порошенко не исключает введение ежегодной "13-й пенсии" для малообеспеченных пенсионеров

Порошенко рассчитывает получить ПДЧ в НАТО в виде "дорожной карты" до 2023г

Трамп заявляет об отмене дополнительных масштабных санкций против Северной Кореи

Порошенко заявляет, что после выборов возобновятся переговоры в "нормандском формате" по ситуации на Донбассе

НАПК вызывает Вилкула 27-28 марта для дачи объяснений по признакам конфликта интересов

Евросоюз не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма Россией

"Газпром" готов поставлять газ Украине на четверть дешевле текущих цен и участвовать в газотранспортном консорциуме

Бойко и Медведчук в Москве проводят встречу с премьером РФ и главой "Газпрома"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА