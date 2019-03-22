Политика

20:15 22.03.2019

Порошенко заявляет, что после выборов возобновятся переговоры в "нормандском формате" по ситуации на Донбассе

1 мин читать
Порошенко заявляет, что после выборов возобновятся переговоры в "нормандском формате" по ситуации на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что после президентских выборов возобновятся переговоры в нормандском формате (Германия, Франция, Украина, Россия) по вопросу ситуации по безопасности на Донбассе.

"Мы немедленно в Нормандском формате возобновим переговоры и имплементируем компонент безопасности. После имплементации компонента безопасности у нас будет политическая часть, где те, кто живут на Донбассе, смогут избрать себе местную власть", - сказал президент в интервью на телеканале "Украина" в пятницу вечером.

Он напомнил, что сразу после выборов президента Украины, политико-дипломатическим путем Киев поставит вопрос в Организации Объединенных Наций о миротворческом контингенте.

Отвечая на вопрос ведущей о том, сколько необходимо времени, чтобы закончить войну, П.Порошенко сказал: "Я больше не допущу ошибки, которая была сделана в 2014 году. Мой ответ будет абсолютно четкий: ключ от мира находится не в Киеве, поскольку не наши войска находятся на российской территории, ключ от мира находится не в Брюсселе, не в Вашингтоне, ключ от мира находится в Кремле".

Теги: #нормандский_формат #порошенко #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:05 22.03.2019
Порошенко не исключает введение ежегодной "13-й пенсии" для малообеспеченных пенсионеров

Порошенко не исключает введение ежегодной "13-й пенсии" для малообеспеченных пенсионеров

20:37 22.03.2019
Порошенко рассчитывает получить ПДЧ в НАТО в виде "дорожной карты" до 2023г

Порошенко рассчитывает получить ПДЧ в НАТО в виде "дорожной карты" до 2023г

15:22 22.03.2019
Порошенко: СБУ должна стать независимой от политики гражданской структурой

Порошенко: СБУ должна стать независимой от политики гражданской структурой

14:45 22.03.2019
Порошенко не исключает провокаций, инспирированных РФ на выборах президента Украины

Порошенко не исключает провокаций, инспирированных РФ на выборах президента Украины

14:43 22.03.2019
Порошенко: предметом особого внимания СБУ должно стать предотвращение попыток вмешательства в работу серверов ЦИК

Порошенко: предметом особого внимания СБУ должно стать предотвращение попыток вмешательства в работу серверов ЦИК

14:20 22.03.2019
Предметом особого внимания СБУ должно стать предотвращение попыток вмешательства в работу серверов ЦИК - Порошенко

Предметом особого внимания СБУ должно стать предотвращение попыток вмешательства в работу серверов ЦИК - Порошенко

14:16 22.03.2019
Порошенко: Планы РФ перевести избирательную кампанию в Украине в формат уличных столкновений не будут реализованы

Порошенко: Планы РФ перевести избирательную кампанию в Украине в формат уличных столкновений не будут реализованы

14:14 22.03.2019
СБУ за 5 лет предотвратила почти 300 терактов - Порошенко

СБУ за 5 лет предотвратила почти 300 терактов - Порошенко

13:57 22.03.2019
Порошенко заявил о полной поддержке посла США в Украине Йованович

Порошенко заявил о полной поддержке посла США в Украине Йованович

13:23 22.03.2019
Выборы-2019: Порошенко платит за рекламу по 5 млн в сутки - движение "ЧЕСНО"

Выборы-2019: Порошенко платит за рекламу по 5 млн в сутки - движение "ЧЕСНО"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко не исключает введение ежегодной "13-й пенсии" для малообеспеченных пенсионеров

Порошенко рассчитывает получить ПДЧ в НАТО в виде "дорожной карты" до 2023г

НАПК вызывает Вилкула 27-28 марта для дачи объяснений по признакам конфликта интересов

Евросоюз не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма Россией

"Газпром" готов поставлять газ Украине на четверть дешевле текущих цен и участвовать в газотранспортном консорциуме

ПОСЛЕДНЕЕ

Представители Тимошенко готовят жалобу в ЦИК в связи с обнаружением в избирательных списках "аномальных" квартир с сотнями избирателей

Трамп заявляет об отмене дополнительных масштабных санкций против Северной Кореи

НАПК вызывает Вилкула 27-28 марта для дачи объяснений по признакам конфликта интересов

Евросоюз не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма Россией

"Газпром" готов поставлять газ Украине на четверть дешевле текущих цен и участвовать в газотранспортном консорциуме

Бойко и Медведчук в Москве проводят встречу с премьером РФ и главой "Газпрома"

Суть переписки фигурантов дела о хищениях в ВСУ иная, нежели представлена в журналистском расследовании – председатель ВСК

ЕС требует освободить осужденного в России украинца Гриба

В "Батькивщине" исключают создание коалиции в Раде с пророссийскими силами

Коломойский отрицает, что спонсирует кандидатов в президенты Зеленского и Тимошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА