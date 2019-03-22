Политика

18:51 22.03.2019

НАПК вызывает Вилкула 27-28 марта для дачи объяснений по признакам конфликта интересов

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НАПК вызывает Вилкула 27-28 марта для дачи объяснений по признакам конфликта интересов

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) вызывает 27-28 марта кандидата в президенты Украины, замглавы парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула для дачи объяснений по признакам конфликта интересов.

Как сообщается в пятницу НАПК на странице в соцсети Фейсбук, А.Вилкул приглашается в Нацагентство в 10:00 (или в течение рабочих часов) 27 или 28 марта (повторно) для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административном правонарушении по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

По этим же причинам НАПК вызывает внефракционного народного депутата Украины Вадима Кривохатька (в 10:00 или в течение рабочих часов 27-28 марта) и заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Вячеслава Непопа (27 марта в течение рабочих часов).

Всего НАПК приглашает 15 человек для дачи объяснений относительно возможных административных правонарушений .

Теги: #напк #вилкул
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