Политика

15:50 22.03.2019

Суть переписки фигурантов дела о хищениях в ВСУ иная, нежели представлена в журналистском расследовании – председатель ВСК

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Суть переписки фигурантов дела о хищениях в ВСУ иная, нежели представлена в журналистском расследовании – председатель ВСК

Обнародованные в журналистском расследовании "Бигус инфо" о коррупции в оборонном комплексе фрагменты переписки фигурантов не отвечают ее реальному содержанию, заявляет народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко", председатель парламентской Временной следственной комиссии по расследованию хищений в Вооруженных силах Украины Иван Винник.

Как сообщается на официальном сайте партии "БПП "Солидарность", председатель ВСК в комментарии журналистам отметил, что вследствие высокого резонанса, вызванного в обществе переписками в мессенджерах между отдельными фигурантами дела, он обратился к генеральному прокурору Юрию Луценко с просьбой предоставить доступ к материалам экспертизы. "Мы распечатали все слайды, которые имелись в исследованиях "Бигус-инфо", и сравнили диалоги из этих слайдов с реальными экспертизами и реальными переписками, которые были вытянуты из телефонов, которые забрали во время следствия", - рассказал И.Винник.

"Могу утверждать, что выводы и резонанс этого журналистского расследования был вызван отдельными слайдами переписки - их в действительности нет в наличии в мессенджерах, изъятых у Жукова и Рогозы. Конкретно могу утверждать, что переписка Жукова с директором концерна "Укроборонпром" Павлом Букиным, как это отражено в Бигуса с намеком на какие-то коррупционные сделки, разворовывание и тому подобное, в действительности не отвечает реальному содержанию переписки. И если возвращаться к реальному содержанию переписки, то Жуков набивался на встречу с Павлом Букиним, а тот де-факто игнорировал его", - добавил парламентарий.

"Подводя черту в этом деле, мы будем настаивать на том, чтобы люди, которые позволили себе красть во время войны у ВСУ, прямо или опосредствовано, должны понести адекватное наказание", - резюмировал И.Винник.

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Теги: #гладковский #укроборонпром #рада #вск
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