Политика

15:22 22.03.2019

Порошенко: СБУ должна стать независимой от политики гражданской структурой

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Порошенко: СБУ должна стать независимой от политики гражданской структурой

 Служба безопасности Украины должна продолжать реформирование, стать независимой от политики гражданской структурой, подчеркивает президент Украины Петр Порошенко.

"СБУ должна продолжать движение на пути к реформам. Украина нуждается в мощной, динамичной и гибкой Службе безопасности, которая действует по самым высоким стандартам и принципам НАТО", - сказал П.Порошенко в пятницу в Киеве, выступая на торжествах по случаю 27-летия создания СБУ.

Глава государства отметил, что СБУ должна стать "полностью независимой от политики и иметь четко определенные функции контрразведки, борьбы с терроризмом, защиты государственной тайны".

По его словам, модернизация спецслужбы означает, что она должна стать "не военной, а гражданской структурой", как в Европе и США.

"Это не сделает ее слабее, а наоборот - крепче, гибче, способной противостоять угрозам", - подытожил президент.

Теги: #порошенко #сбу #политика
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