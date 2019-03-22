Порошенко не исключает провокаций, инспирированных РФ на выборах президента Украины

В период избирательной кампании в Украине возможны любые провокации, инспирированные Россией, важно не допустить ошибок, чтобы РФ не воспользовалась слабостью Украины для реализации своих планов, подчеркивает президент Украины Петр Порошенко.

"Возможны любые провокации - от вброса дезинформации до саботажа, диверсий, террористических атак", - сказал П.Порошенко в пятницу в Киеве, выступая на торжествах по случаю 27-летия создания СБУ.

Он добавил: "Не надо забывать и о том, что на наших границах вооруженная до зубов российская армия ждёт первого нашего (неудачного) шага, нашей слабости".

В этом контексте П.Порошенко призвал СБУ в период избирательной кампании "работать с утроенным напряжением, вниманием и полной отдачей сил".