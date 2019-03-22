Политика

14:43 22.03.2019

Порошенко: предметом особого внимания СБУ должно стать предотвращение попыток вмешательства в работу серверов ЦИК

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Порошенко: предметом особого внимания СБУ должно стать предотвращение попыток вмешательства в работу серверов ЦИК

 Недопущение вмешательства в работу серверов Центральной избирательной комиссии должно стать предметом особого внимания Службы безопасности Украины, подчеркивает президент Украины Петр Порошенко.

"Предметом особой деятельности и внимания Службы безопасности Украины должно стать предотвращение попыток вмешательства в работу компьютерной системы Центризбиркома и информационных ресурсов, распространяющих данные по результатам подсчёта голосов", - сказал Порошенко, выступая на торжествах по случаю 27-летия создания СБУ, в пятницу в Киеве.

Он подчеркнул, что задача украинской спецслужбы – сделать всё, чтобы не допустить искажения результатов волеизъявления украинцев.

Теги: #порошенко #цик #сбу #выборы
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