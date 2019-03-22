Коломойский отрицает, что спонсирует кандидатов в президенты Зеленского и Тимошенко

Бизнесмен Игорь Коломойский отрицает финансовую поддержку кандидатов в президенты шоумена Владимира Зеленского и лидера партии "ВО "Батькивщина"" Юлии Тимошенко и называет В.Зеленского "полностью самостоятельным" от его влияния.

"У нас с Зеленским есть контрактные отношения: между телеканалом, где я являюсь акционером, и его продакшн-студией. Считаю, что телевизионная группа "1+1" очень заинтересована в контракте с "Кварталом" Зеленского, где он является фронтменом. Это - все наши отношения. У нас нет общего бизнеса", - сказал он в интервью "ВВС News Украина", обнародованному в пятницу.

При этом И.Коломойский настаивает: "Не может человек с более низким интеллектом и эрудицией влиять на более умного и талантливого. Поэтому я могу сказать, что он достаточно самостоятельный, даже полностью самостоятельный".

Бизнесмен отметил, что отсутствие политического опыта - не проблема. "Смена поколений - это всегда болезненный процесс. Всегда кажется, как же мы дадим "рулить" молодым, они же без опыта и ничего не смогут сделать и стоит оставить опытных политиков. Но результата нет", - пояснил И.Коломойский.

Он также отрицает денежную поддержку как В.Зеленского, так Ю.Тимошенко. "Финансовую поддержку можете сразу отвергать. Даже если бы я хотел финансово поддержать, то не смог бы, потому что ограничен из-за заморозки активов Высоким судом Лондона", - сказал бизнесмен в ответ на вопрос о финансовой помощи этим политикам.

Отвечая на вопрос, будет ли Ю.Тимошенко, по его мнению, хорошим президентом, И.Коломойский отметил: "Я считаю, хоть она (Ю.Тимошенко - ИФ) и не относится к молодому поколению политиков, но это человек, который, как говорят, прошла и Крым, и Рим, взлеты и падения... Она однозначно будет лучше, но нужно давать дорогу молодым".

Говоря о действующем президенте Петре Порошенко, бизнесмен сказал: "Я не хочу, чтобы он получил еще один срок. Я считаю, что первый срок - это пять лет разочарований из-за его правления".

При этом И.Коломойский подчеркнул, что между ним и П.Порошенко "персональной войны нет".

Владелец телеканала "1+1" также анонсировал свой возможный визит в Украину.

"Я думаю о том, чтобы приехать в Украину перед первым туром или между первым и вторым, чтобы сделать "приятно" нашему уважаемому Петру Алексеевичу", - сказал И.Коломойский.