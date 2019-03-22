Политика

12:49 22.03.2019

У Луценко ждут извинений от представителя Atlantic Counsil Ослунда за высказывания о генпрокуроре

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У Луценко ждут извинений от представителя Atlantic Counsil Ослунда за высказывания о генпрокуроре

Старший член Atlantic Counsil (США) Андерс Ослунд отозвал свое заявление с негативной оценкой генерального прокурора Украины Юрия Луценко. У генпрокурора рассчитывают на его извинения.

В комментарии Украинской службе "Голоса Америки" в четверг А.Ослунд сказал: "Когда Юрий Луценко открывает рот, то зачастую для того, чтобы солгать. К нему совершенно нет доверия. (…) Он сам был вовлечен в сомнительные дела".

По его словам, понятно, к какой силе принадлежит Ю.Луценко – "он является человеком президента Порошенко, но он не имеет никакого доверия".

Позднее в своем микроблоге в Твиттере он написал: "Я отзываю свое заявление о Луценко".

В свою очередь, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Твиттере написала: "Дорогой господин Ослунд, хотелось бы прочитать не только фразу о том, что вы отозвали свое предыдущее заявление, но и извинения за ваши слова, которые вы изначально сказали о генеральном прокуроре Украины господине Юрии Луценко".

Как сообщалось, Ю.Луценко в интервью американскому изданию The Hill заявил, что посол США в Украине Мари Йованович передавала ему список людей, от преследования которых следует воздержаться, однако он счел недопустимым придерживаться таких пожеланий.

Из статьи The Hill следует также, что Ю.Луценко в своем заявлении относительно М.Йованович мог иметь в виду расследование об использовании выделенных США средств для реформирования органов украинской прокуратуры, в котором фигурировал тогдашний заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе.

В Государственном департаменте США заявили, что утверждения Ю.Луценко не соответствуют действительности и имеют целью запятнать репутацию М.Йованович.

Теги: #луценко #сша #гпу #ослунд
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