Политика

11:49 22.03.2019

Миссию наблюдателей ПА ОБСЕ на выборах в Украине возглавят Илка Канерва и Дорис Барнетт

1 мин читать
Миссию наблюдателей ПА ОБСЕ на выборах в Украине возглавят Илка Канерва и Дорис Барнетт

Парламентская ассамблея ОБСЕ направит 110 наблюдателей на президентские выборы в Украину, миссию возглавят почетный президент ПА ОБСЕ Илка Канерва (Ilkka Kanerva), который будет ее специальным координатором, и казначей ПА ОБСЕ Дорис Барнетт (Doris Barnett) в должности главы миссии.

"Краткосрочную миссию наблюдателей возглавит почетный президент ПА ОБСЕ Илка Канерва (Ilkka Kanerva), который будет выполнять функции специального координатора и руководителя миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ в соответствии с назначением действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака", - говорится в сообщении пресс-службы ПА ОБСЕ в четверг.

В качестве спецкоординатора И.Канерва выступит на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 1 апреля с совместным заявлением о предварительных выводах по проведению выборов в Украине.

Кроме того президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели (George Tsereteli) назначил казначея ПА Дорис Барнетт (Doris Barnett) главой миссии наблюдателей ПА ОБСЕ.

"На выборах 31 марта ПА ОБСЕ будет тесно сотрудничать с Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентской ассамблеей Совета Европы, Парламентской ассамблеей НАТО и Европейским парламентом", – резюмировали в Парламентской ассамблее.

Всего от ПА ОБСЕ на выборы в Украину на президентские выборы приедут 110 человек.

Теги: #наблюдатели #обсе #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:32 22.03.2019
Из окружного избирательного участка в Киеве пропала печать, начато уголовное производство

Из окружного избирательного участка в Киеве пропала печать, начато уголовное производство

12:17 22.03.2019
Из окружного избирательного участка в Киеве пропала печать, начато уголовное производство - полиция

Из окружного избирательного участка в Киеве пропала печать, начато уголовное производство - полиция

11:33 22.03.2019
Гриценко предлагает легализовать провокацию взятки

Гриценко предлагает легализовать провокацию взятки

11:30 22.03.2019
Миссию наблюдателей ПА ОБСЕ на выборах в Украине возглавят Илка Канерва и Дорис Барнетт

Миссию наблюдателей ПА ОБСЕ на выборах в Украине возглавят Илка Канерва и Дорис Барнетт

10:53 22.03.2019
Аваков: "Народный фронт" определится с форматом участия в парламентских выборах после начала избирательной кампании

Аваков: "Народный фронт" определится с форматом участия в парламентских выборах после начала избирательной кампании

10:49 22.03.2019
Бойко: Если этот режим сохранится, через 5 лет второго шанса в Украине не будет

Бойко: Если этот режим сохранится, через 5 лет второго шанса в Украине не будет

10:47 22.03.2019
Аваков: "Народный фронт" определится с форматом участия в парламентских выборах после начала избирательной кампании

Аваков: "Народный фронт" определится с форматом участия в парламентских выборах после начала избирательной кампании

10:11 22.03.2019
Бойко не исключил объединение с партией Тимошенко в Раде для достижения мира

Бойко не исключил объединение с партией Тимошенко в Раде для достижения мира

10:00 22.03.2019
Порошенко попросил Всеукраинский совет Церквей призвать общество к проведению выборов в мире и покое

Порошенко попросил Всеукраинский совет Церквей призвать общество к проведению выборов в мире и покое

09:58 22.03.2019
Порошенко попросил Всеукраинский совет Церквей призвать общество к проведению выборов в мире и покое

Порошенко попросил Всеукраинский совет Церквей призвать общество к проведению выборов в мире и покое

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Турчинов поддерживает Порошенко на выборах президента, в Раду баллотироваться не намерен

Бойко не исключил объединение с партией Тимошенко в Раде для достижения мира

Сериал "Слуга народа-3" стартует 27 марта на телеканале "1+1"

Зеленский не исключает двухсторонних переговоров с Москвой по Донбассу и вступления Украины в НАТО через референдум

Луценко сделал заявление о после США самостоятельно, без согласования – нардеп Арьев

ПОСЛЕДНЕЕ

Ляшко попытался сорвать час вопросов к правительству в Раде

Турчинов поддерживает Порошенко на выборах президента, в Раду баллотироваться не намерен

Петиция за отмену Brexit набрала уже почти 2,5 млн голосов в Великобритании

В Брюсселе рассматривают вариант переноса Brexit на девять месяцев - агентство

Зеленский в случае победы хочет быть президентом в течение одного срока, до выборов в Раду намерен выйти из бизнеса

Сериал "Слуга народа-3" стартует 27 марта на телеканале "1+1"

Зеленский не исключает двухсторонних переговоров с Москвой по Донбассу и вступления Украины в НАТО через референдум

Луценко сделал заявление о после США самостоятельно, без согласования – нардеп Арьев

Суд в Ростове-на-Дону огласит приговор по делу украинца Гриба 22 марта

В Европарламенте пройдут дебаты в связи с 5-й годовщиной оккупации Крыма - Порошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА