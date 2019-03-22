Политика

11:15 22.03.2019

Ляшко попытался сорвать час вопросов к правительству в Раде

1 мин читать
Ляшко попытался сорвать час вопросов к правительству в Раде

 Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко пытался сорвать традиционный час вопросов к правительству на заседании Верховной Рады в пятницу, председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил короткий перерыв в пленарном заседании. В настоящее время час вопросов к правительству продолжается.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", О.Ляшко не понравился ответ премьер-министра Владимира Гройсмана на его вопрос, вместе с членами фракции он проследовал к премьеру, заблокировал правительственную трибуну, пытался спорить и что-то доказывать премьеру. При этом глава фракции интенсивно жестикулировал и высказывал В.Гройсману свое недовольство.

А.Парубий объявил перерыв, однако вскоре заседание возобновилось. После того, как В.Гройсман сообщил, что дал соответствующие поручения касательно вопросов О.Ляшко, члены Радикальной партии покинули ложу правительства.

На данный момент час вопросов к правительству в Раде продолжается.

В среду, 20 марта, В.Ляшко и депутаты фракции Радикальной партии пытались сорвать заседание правительства.

Теги: #ляшко #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:14 21.03.2019
Какую музыку слушают топ-кандидаты в президенты Украины - "Новое Время"

Какую музыку слушают топ-кандидаты в президенты Украины - "Новое Время"

12:13 21.03.2019
Около 200-300млн грн официально потратят на телерекламу ключевые кандидаты в президенты, прогнозируют в "Честно"

Около 200-300млн грн официально потратят на телерекламу ключевые кандидаты в президенты, прогнозируют в "Честно"

11:40 21.03.2019
Пять главных кандидатов в президенты рассказали, где и как любят отдыхать - "Новое время"

Пять главных кандидатов в президенты рассказали, где и как любят отдыхать - "Новое время"

17:24 20.03.2019
Комитет Рады предлагает подготовить единый законопроект о незаконном обогащении в рабгруппе

Комитет Рады предлагает подготовить единый законопроект о незаконном обогащении в рабгруппе

15:50 20.03.2019
Посол Великобритании призывает Раду разрешить прямое донорское финансирование операторов противоминной деятельности

Посол Великобритании призывает Раду разрешить прямое донорское финансирование операторов противоминной деятельности

15:42 20.03.2019
В Раде зарегистрирован законопроект об обязательных дебатах кандидатов в президенты перед вторым туром – И.Геращенко

В Раде зарегистрирован законопроект об обязательных дебатах кандидатов в президенты перед вторым туром – И.Геращенко

14:28 20.03.2019
Ляшко с фракцией пытались сорвать заседание Кабмина

Ляшко с фракцией пытались сорвать заседание Кабмина

14:07 20.03.2019
Ляшко требует выплатить зарплаты работникам научно-исследовательского института инвалидности

Ляшко требует выплатить зарплаты работникам научно-исследовательского института инвалидности

12:34 20.03.2019
Ляшко с фракцией пытались сорвать заседание Кабмина, протестуя против продления контракта с главой "Нафтогаза"

Ляшко с фракцией пытались сорвать заседание Кабмина, протестуя против продления контракта с главой "Нафтогаза"

12:24 20.03.2019
Аваков предложил сделать заседания правительства закрытыми в предвыборный период

Аваков предложил сделать заседания правительства закрытыми в предвыборный период

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Миссию наблюдателей ПА ОБСЕ на выборах в Украине возглавят Илка Канерва и Дорис Барнетт

Турчинов поддерживает Порошенко на выборах президента, в Раду баллотироваться не намерен

Бойко не исключил объединение с партией Тимошенко в Раде для достижения мира

Сериал "Слуга народа-3" стартует 27 марта на телеканале "1+1"

Зеленский не исключает двухсторонних переговоров с Москвой по Донбассу и вступления Украины в НАТО через референдум

ПОСЛЕДНЕЕ

Миссию наблюдателей ПА ОБСЕ на выборах в Украине возглавят Илка Канерва и Дорис Барнетт

Турчинов поддерживает Порошенко на выборах президента, в Раду баллотироваться не намерен

Аваков: "Народный фронт" определится с форматом участия в парламентских выборах после начала избирательной кампании

Петиция за отмену Brexit набрала уже почти 2,5 млн голосов в Великобритании

Бойко не исключил объединение с партией Тимошенко в Раде для достижения мира

Порошенко попросил Всеукраинский совет Церквей призвать общество к проведению выборов в мире и покое

В Брюсселе рассматривают вариант переноса Brexit на девять месяцев - агентство

Зеленский в случае победы хочет быть президентом в течение одного срока, до выборов в Раду намерен выйти из бизнеса

Сериал "Слуга народа-3" стартует 27 марта на телеканале "1+1"

Зеленский не исключает двухсторонних переговоров с Москвой по Донбассу и вступления Украины в НАТО через референдум

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА