Ляшко попытался сорвать час вопросов к правительству в Раде

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко пытался сорвать традиционный час вопросов к правительству на заседании Верховной Рады в пятницу, председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил короткий перерыв в пленарном заседании. В настоящее время час вопросов к правительству продолжается.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", О.Ляшко не понравился ответ премьер-министра Владимира Гройсмана на его вопрос, вместе с членами фракции он проследовал к премьеру, заблокировал правительственную трибуну, пытался спорить и что-то доказывать премьеру. При этом глава фракции интенсивно жестикулировал и высказывал В.Гройсману свое недовольство.

А.Парубий объявил перерыв, однако вскоре заседание возобновилось. После того, как В.Гройсман сообщил, что дал соответствующие поручения касательно вопросов О.Ляшко, члены Радикальной партии покинули ложу правительства.

На данный момент час вопросов к правительству в Раде продолжается.

В среду, 20 марта, В.Ляшко и депутаты фракции Радикальной партии пытались сорвать заседание правительства.