Политика

10:20 22.03.2019

Петиция за отмену Brexit набрала уже почти 2,5 млн голосов в Великобритании

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Петиция за отмену Brexit набрала уже почти 2,5 млн голосов в Великобритании

Почти 2,5 млн британцев подписали петицию с призывом отказаться от выхода Великобритании из ЕС.

На сайте британского парламента в разделе, посвященном петициям, утром в пятницу указывается, что на данный момент подписи под петицией поставили 2 млн 451 тыс. 828 человек.

"Британское правительство неоднократно заявляло, что выход из ЕС - это воля народа. Нам нужно дать отпор этому заявлению, показав то, как сильно народ поддерживает сохранение членства Великобритании в ЕС", - говорится в комментарии к петиции.

В комитете парламента Великобритании, специализирующемся на работе с коллективными обращениями, отметили, что эта петиция набирает популярность с самой большой скоростью, которая когда-либо была зафиксирована на этом сайте.

В четверг из-за высокой посещаемости сайт британского парламента, посвященный петициям, работал с перебоями.

Парламент страны теперь рассмотрит, станет ли он выносить на дебаты эту петицию, так как она набрала более 100 тыс. голосов. Кроме того, петиция набрала достаточное количество голосов, чтобы и британское правительство дало на нее ответ.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант в четверг в эфире радио BBC 4 сообщил, что прекратить действие статьи 50 Лиссабонского договора, регулирующей процесс выхода стран из ЕС, возможно, но это "очень маловероятно".

Теги: #петиция #великобритания #brexit
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