Политика

09:58 22.03.2019

Порошенко попросил Всеукраинский совет Церквей призвать общество к проведению выборов в мире и покое

2 мин читать
Порошенко попросил Всеукраинский совет Церквей призвать общество к проведению выборов в мире и покое

 Президент Украины Петр Порошенко на встрече с представителями Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций обсудил вопросы предстоящих выборов главы государства, ситуации на Донбассе и агрессию со стороны России.

"Выборы - это испытание для государства, для демократии, испытание единства для любого общества. А особенно для общества, которое находится в состоянии войны. На границе которого находятся российские дивизии, готовые к вторжению. (…) Я был бы вам очень признателен, если бы Всеукраинский совет Церквей призвал провести выборы без насилия. Провести выборы в мире и покое. Ваш призыв к общественному согласию обязательно будет услышан. Этот призыв мог бы быть дополнен молитвами за победу, мир и единство в Украине", - обратился президент к участникам встречи, сообщает его пресс-служба в пятницу.

П.Порошенко отметил, что Кремль ведет гибридную войну, а его посланники не просто атакуют Украину на востоке и аннексировали Крым, но и ведут активную информационную войну, распространяют "фейковые новости, ложь, раздор и ненависть".

В свою очередь, Верховный архиепископ Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) отметил: "Мы вместе с украинскими волонтерами, добровольцами, мы вместе сказали "нет" насилию во время выборов".

Он отметил, что беспокойство вызывают проявления агрессии и ненависти, противостояние, которое "кто-то хочет спроектировать в лоно украинского общества". "Но те, кому больше всего доверяет сегодня украинский народ - армия, волонтеры, церкви и религиозные организации - мы вместе говорим: нет насилию", - подчеркнул глава УГКЦ, добавив, что в противном случае невозможно создать необходимые условия для честных и справедливых выборов.

Среди участников встречи - предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, а также глава УПЦ (МП) Онуфрий.

Как сообщается на сайте ПЦУ, митрополит Епифаний обратил внимание на сохранение гражданского мира, единства украинского народа. Он также поднял вопрос капелланства, предложив углубить сотрудничество военных священников с украинской армией.

Теги: #порошенко #церковь #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:11 22.03.2019
Бойко не исключил объединение с партией Тимошенко в Раде для достижения мира

Бойко не исключил объединение с партией Тимошенко в Раде для достижения мира

10:00 22.03.2019
Порошенко попросил Всеукраинский совет Церквей призвать общество к проведению выборов в мире и покое

Порошенко попросил Всеукраинский совет Церквей призвать общество к проведению выборов в мире и покое

09:53 22.03.2019
Facebook раскрыл стоимость антикампании против Гриценко

Facebook раскрыл стоимость антикампании против Гриценко

09:10 22.03.2019
Турчинов рассказал, кого поддерживает на выборах президента Украины

Турчинов рассказал, кого поддерживает на выборах президента Украины

23:37 21.03.2019
Послом Украины в Кувейте назначен Балануца

Послом Украины в Кувейте назначен Балануца

19:48 21.03.2019
Зеленский, Тимошенко и Бойко лидируют в президентской гонке - соцопрос

Зеленский, Тимошенко и Бойко лидируют в президентской гонке - соцопрос

18:49 21.03.2019
Зеленский не исключает двухсторонних переговоров с Москвой по Донбассу и вступления Украины в НАТО через референдум

Зеленский не исключает двухсторонних переговоров с Москвой по Донбассу и вступления Украины в НАТО через референдум

18:23 21.03.2019
ЦИК зарегистрировала еще 70 наблюдателей на выборы

ЦИК зарегистрировала еще 70 наблюдателей на выборы

18:20 21.03.2019
В штабе Порошенко считают, что Зеленский не отбирает у них голосов

В штабе Порошенко считают, что Зеленский не отбирает у них голосов

17:48 21.03.2019
В Европарламенте пройдут дебаты в связи с 5-й годовщиной оккупации Крыма - Порошенко

В Европарламенте пройдут дебаты в связи с 5-й годовщиной оккупации Крыма - Порошенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Бойко не исключил объединение с партией Тимошенко в Раде для достижения мира

Сериал "Слуга народа-3" стартует 27 марта на телеканале "1+1"

Зеленский не исключает двухсторонних переговоров с Москвой по Донбассу и вступления Украины в НАТО через референдум

Луценко сделал заявление о после США самостоятельно, без согласования – нардеп Арьев

В Европарламенте пройдут дебаты в связи с 5-й годовщиной оккупации Крыма - Порошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Петиция за отмену Brexit набрала уже почти 2,5 млн голосов в Великобритании

В Брюсселе рассматривают вариант переноса Brexit на девять месяцев - агентство

Зеленский в случае победы хочет быть президентом в течение одного срока, до выборов в Раду намерен выйти из бизнеса

Сериал "Слуга народа-3" стартует 27 марта на телеканале "1+1"

Зеленский не исключает двухсторонних переговоров с Москвой по Донбассу и вступления Украины в НАТО через референдум

Луценко сделал заявление о после США самостоятельно, без согласования – нардеп Арьев

Суд в Ростове-на-Дону огласит приговор по делу украинца Гриба 22 марта

Порошенко отметил значимость опыта Украины по отражению агрессии и противостоянию гибридной войне

Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер

Полиция Киева расследует появление фейковой агитпродукции об одном из кандидатов в президенты, заказанной другим кандидатом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА