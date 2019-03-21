Политика

21:15 21.03.2019

В Брюсселе рассматривают вариант переноса Brexit на девять месяцев - агентство

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В Брюсселе рассматривают вариант переноса Brexit на девять месяцев - агентство

Участники саммита ЕС обсуждают вариант переноса Brexit на девять месяцев, сообщает в четверг агентство Bloomberg.

"Евросоюз рассматривает вопрос о том, чтобы убедить Британию отложить Brexit на девять месяцев, если британский парламент на следующей неделе не согласится с предложением (премьера страны - ИФ) Терезы Мэй", - пишет агентство со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.

Между тем, другие СМИ сообщают о намерениях Брюсселя дать Лондону отсрочку с Brexit до 22 мая или даже 11 апреля.

Ранее премьер-министр Великобритании Т.Мэй заявила, что попросила ЕС о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня, соответствующее письмо она направила в Брюссель. В четверг его рассматривает саммит ЕС.

Теги: #перенос #ес #brexit
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