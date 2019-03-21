Сериал "Слуга народа-3" стартует 27 марта на телеканале "1+1"

Премьера сериала "Слуга народа-3" на телеканале "1+1" назначена на 27 марта в 20:45, сообщила "Команда Зеленского" в Viber.

Данную информацию агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили в PR-службе студии "Квартал 95". Известно, что в сериале будет 3 серии.

Как сообщалось, общественная организация "Комитет избирателей Украины" попросила Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проверить фильм "Слуга народа" и другие видеофильмы и авторские программы с ведущими – кандидатами в президенты Украины на предмет соблюдения избирательного законодательства.

КИУ также считает, что телефильм "Слуга народа", где главную роль играет кандидат в президенты В.Зеленский, необходимо либо не транслировать в период избирательной кампании, либо оплатить эфирное время, где в кадре находится кандидат, из избирательного фонда.

Также в КИУ заявили, что показ видеофильма "Слуга народа - 3" во время избирательного процесса должен рассматриваться как предвыборная агитация в пользу кандидата в президенты Украины В.Зеленского и должен быть оплачен из избирательного фонда кандидата.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко пояснил, что оценить, можно ли считать сериал "Слуга народа" агитацией, только после его выхода, запланированного на март текущего года.

4 марта в штабе В.Зеленского заявили, что новый сезон сериала "Слуга народа" выйдет на экраны, когда завершатся съемки. 12 марта В.Зеленский сообщил о завершении съемок третьего сезона телесериала.