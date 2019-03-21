Политика

19:59 21.03.2019

Сериал "Слуга народа-3" стартует 27 марта на телеканале "1+1"

1 мин читать
Сериал "Слуга народа-3" стартует 27 марта на телеканале "1+1"

Премьера сериала "Слуга народа-3" на телеканале "1+1" назначена на 27 марта в 20:45, сообщила "Команда Зеленского" в Viber.

Данную информацию агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили в PR-службе студии "Квартал 95". Известно, что в сериале будет 3 серии.

Как сообщалось, общественная организация "Комитет избирателей Украины" попросила Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проверить фильм "Слуга народа" и другие видеофильмы и авторские программы с ведущими – кандидатами в президенты Украины на предмет соблюдения избирательного законодательства.

КИУ также считает, что телефильм "Слуга народа", где главную роль играет кандидат в президенты В.Зеленский, необходимо либо не транслировать в период избирательной кампании, либо оплатить эфирное время, где в кадре находится кандидат, из избирательного фонда.

Также в КИУ заявили, что показ видеофильма "Слуга народа - 3" во время избирательного процесса должен рассматриваться как предвыборная агитация в пользу кандидата в президенты Украины В.Зеленского и должен быть оплачен из избирательного фонда кандидата.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко пояснил, что оценить, можно ли считать сериал "Слуга народа" агитацией, только после его выхода, запланированного на март текущего года.

4 марта в штабе В.Зеленского заявили, что новый сезон сериала "Слуга народа" выйдет на экраны, когда завершатся съемки. 12 марта В.Зеленский сообщил о завершении съемок третьего сезона телесериала.

Теги: #зеленский #слуга_народа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:47 21.03.2019
Зеленский в случае победы хочет быть президентом в течение одного срока, до выборов в Раду намерен выйти из бизнеса

Зеленский в случае победы хочет быть президентом в течение одного срока, до выборов в Раду намерен выйти из бизнеса

20:46 21.03.2019
Зеленский в случае победы хочет быть президентом в течение одного срока, до выборов в Раду намерен выйти из бизнеса

Зеленский в случае победы хочет быть президентом в течение одного срока, до выборов в Раду намерен выйти из бизнеса

20:02 21.03.2019
Сериал "Слуга народа-3" стартует 27 марта на телеканале "1+1"

Сериал "Слуга народа-3" стартует 27 марта на телеканале "1+1"

19:48 21.03.2019
Зеленский, Тимошенко и Бойко лидируют в президентской гонке - соцопрос

Зеленский, Тимошенко и Бойко лидируют в президентской гонке - соцопрос

18:49 21.03.2019
Зеленский не исключает двухсторонних переговоров с Москвой по Донбассу и вступления Украины в НАТО через референдум

Зеленский не исключает двухсторонних переговоров с Москвой по Донбассу и вступления Украины в НАТО через референдум

18:31 21.03.2019
Зеленский не исключает двухсторонних переговоров с Москвой по Донбассу и вступления Украины в НАТО через референдум

Зеленский не исключает двухсторонних переговоров с Москвой по Донбассу и вступления Украины в НАТО через референдум

18:20 21.03.2019
В штабе Порошенко считают, что Зеленский не отбирает у них голосов

В штабе Порошенко считают, что Зеленский не отбирает у них голосов

17:13 21.03.2019
Полиция расследует появление фейковой агитпродукции об одном из кандидатов в президенты Украины, заказанной другим кандидатом

Полиция расследует появление фейковой агитпродукции об одном из кандидатов в президенты Украины, заказанной другим кандидатом

15:14 21.03.2019
Какую музыку слушают топ-кандидаты в президенты Украины - "Новое Время"

Какую музыку слушают топ-кандидаты в президенты Украины - "Новое Время"

13:56 21.03.2019
В команде Зеленского заявляют, что власть заказала фейковую статью в "желтой прессе", где кандидат в президенты поливается грязью

В команде Зеленского заявляют, что власть заказала фейковую статью в "желтой прессе", где кандидат в президенты поливается грязью

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский не исключает двухсторонних переговоров с Москвой по Донбассу и вступления Украины в НАТО через референдум

Луценко сделал заявление о после США самостоятельно, без согласования – нардеп Арьев

В Европарламенте пройдут дебаты в связи с 5-й годовщиной оккупации Крыма - Порошенко

Порошенко отметил значимость опыта Украины по отражению агрессии и противостоянию гибридной войне

Найем предлагает генпрокурору обнародовать "список Йованович" и сообщить, уведомлены ли о нем президент, МВД и Совет прокуроров

ПОСЛЕДНЕЕ

Луценко сделал заявление о после США самостоятельно, без согласования – нардеп Арьев

Суд в Ростове-на-Дону огласит приговор по делу украинца Гриба 22 марта

В Европарламенте пройдут дебаты в связи с 5-й годовщиной оккупации Крыма - Порошенко

Порошенко отметил значимость опыта Украины по отражению агрессии и противостоянию гибридной войне

Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер

Полиция Киева расследует появление фейковой агитпродукции об одном из кандидатов в президенты, заказанной другим кандидатом

Найем предлагает генпрокурору обнародовать "список Йованович" и сообщить, уведомлены ли о нем президент, МВД и Совет прокуроров

Материалы о коррупции в "Укроборонпроме" сфальсифицированы или отредактированы с предвыборным акцентом –штаб Порошенко

Увеличилось число украинцев, считающих, что в стране слишком много прокремлевских СМИ– опрос КМИС

Великобританию ждет "жесткий" Brexit в случае отказа от соглашения с ЕС - Макрон

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА