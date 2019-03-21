Политика

17:59 21.03.2019

Суд в Ростове-на-Дону огласит приговор по делу украинца Гриба 22 марта

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Суд в Ростове-на-Дону огласит приговор по делу украинца Гриба 22 марта

Северо-Кавказский окружной военный суд в пятницу, 22 марта, огласит приговор в деле украинца Павла Гриба, сообщает пресс-секретарь суда Алена Катькало.

"Оглашение приговора по делу П.Гриба состоится 22 марта в 11 часов", - сообщила она.

Ранее в четверг гособвинитель запросил для подсудимого 6 лет колонии общего режима, сторона защиты потребовала оправдать его и освободить из-под стражи.

Как сообщило "Громадське. ТВ", на дебатах П.Гриб выступил с последним словом, в котором, в частности, сказал, что не признает обвинений ФСБ РФ в содействии в террористической деятельности.

На заседании в четверг П.Гриб потребовал пригласить в зал медиков "скорой помощи", заявив суду о плохом самочувствии и невозможности участия в процессе. Прибывшие медики выявили у него проблемы с желудком, что не стало причиной для перерыва в судебном процессе.

Отец П.Гриба Игорь Гриб в комментарии "5-му каналу" отметил, что надежда осталась только на обмен сына. "У нас одна надежда, что вскоре состоится или обмен, или возможно какая-то гуманитарная акция со стороны руководства Российской Федерации. Потому что если Павлу не сделать срочную операцию, которая вылечила бы и поддерживала его здоровье, он просто вскоре умрет. Будем задействовать все возможные варианты обращений и к мировому сообществу, и обращение к лидерам, и использование того же Европейского суда по правам человека, и те же апелляция, кассация потом", - сказал он.

Теги: #россия #украина #суд #гриб
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