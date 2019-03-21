Политика

18:01 21.03.2019

Луценко сделал заявление о после США самостоятельно, без согласования – нардеп Арьев

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Луценко сделал заявление о после США самостоятельно, без согласования – нардеп Арьев

Заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о после США Мари Йованович было его самостоятельным заявлением, что подтверждает отсутствие координирования деятельности генпрокурора с президентом Украины, отмечает народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев.

"Могу сказать абсолютно уверенно, что генеральный прокурор делал это заявление самостоятельно, ни с кем не согласовывая. И это, очевидно, еще одно подтверждение тому, что генеральный прокурор действует непосредственно сам и не в координации с президентом Украины, как его пытаются часто привязать", - сказал В.Арьев в эфире канала "Прямой" в четверг. Нардеп высказал мнение, что Ю.Луценко не делал бы заявление, не имея ему подтверждения.

"Поэтому все вопросы здесь нужно задавать генеральному прокурору. И, очевидно, он будет уточнять, если будет возникать непосредственно большое количество вопросов к нему", - добавил В.Арьев.

Теги: #йованович #луценко #сша #украина #список_йованович #арьев #бпп
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