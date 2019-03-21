Политика

17:27 21.03.2019

Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер

1 мин читать
Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер

Экс-президент Бразилии Мишел Темер задержан в четверг, сообщает бразильский телерадиоканал "Глобу".

По его данным, задержание провела федеральная полиция Бразилии в Рио-де-Жанейро в рамках широкомасштабного антикоррупционного расследования.

Ранее М.Темер неоднократно заявлял, что не делал ничего противозаконного.

М.Темер пришел к власти в августе 2016 года после импичмента прежнего президента Бразилии Дилмы Русеф. Срок его президентства завершился в январе этого года после вступления в должность нынешнего президента страны Жаира Болсонару.

Теги: #бразилия #темер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:04 19.03.2019
Бразилия и США договорились о запуске американских ракет с космодрома Алкантара

Бразилия и США договорились о запуске американских ракет с космодрома Алкантара

11:19 18.03.2019
Цены на желруду в Китае и Сингапуре выросли из-за закрытия еще одного рудника Vale в Бразилии

Цены на желруду в Китае и Сингапуре выросли из-за закрытия еще одного рудника Vale в Бразилии

03:28 24.02.2019
Госдеп США сообщает о более 1,5 т американского продовольствия, которое готово к отправке в Венесуэлу из Бразилии

Госдеп США сообщает о более 1,5 т американского продовольствия, которое готово к отправке в Венесуэлу из Бразилии

11:16 17.02.2019
Бразильская Vale сообщила об эвакуации 200 человек в районе прорванной плотины

Бразильская Vale сообщила об эвакуации 200 человек в районе прорванной плотины

21:14 07.02.2019
Хакеры атаковали сайты посольств Венесуэлы в Мексике, Аргентине и Бразилии

Хакеры атаковали сайты посольств Венесуэлы в Мексике, Аргентине и Бразилии

22:14 06.02.2019
Суд вынес второй приговор в отношении экс-президента Бразилии - более 12 лет тюремного заключения

Суд вынес второй приговор в отношении экс-президента Бразилии - более 12 лет тюремного заключения

01:40 06.02.2019
Болтон обсудил с главой МИД Бразилии гуманитарную помощь Венесуэле

Болтон обсудил с главой МИД Бразилии гуманитарную помощь Венесуэле

09:52 29.01.2019
Прокуратура Бразилии намерена предъявить уголовные обвинения Vale в связи с прорывом плотины

Прокуратура Бразилии намерена предъявить уголовные обвинения Vale в связи с прорывом плотины

09:22 28.01.2019
При обрушении дамбы в Бразилии погибли 58 человек

При обрушении дамбы в Бразилии погибли 58 человек

08:47 28.01.2019
58 человек погибли при обрушении дамбы в Бразилии

58 человек погибли при обрушении дамбы в Бразилии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Найем предлагает генпрокурору обнародовать "список Йованович" и сообщить, уведомлены ли о нем президент, МВД и Совет прокуроров

Материалы о коррупции в "Укроборонпроме" сфальсифицированы или отредактированы с предвыборным акцентом –штаб Порошенко

Аваков обсудил с послом Йованович недопущение провокаций на избирательных участках в день выборов президента Украины

До 25 марта ЦИК и НАПК опубликуют анализ промежуточных отчетов о поступлениях и расходах избирательных фондов кандидатов в президенты

Утверждения Луценко относительно Йованович не соответствуют действительности и имеют целью запятнать репутацию посла - представитель Госдепа США

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция Киева расследует появление фейковой агитпродукции об одном из кандидатов в президенты, заказанной другим кандидатом

Найем предлагает генпрокурору обнародовать "список Йованович" и сообщить, уведомлены ли о нем президент, МВД и Совет прокуроров

Материалы о коррупции в "Укроборонпроме" сфальсифицированы или отредактированы с предвыборным акцентом –штаб Порошенко

Увеличилось число украинцев, считающих, что в стране слишком много прокремлевских СМИ– опрос КМИС

Великобританию ждет "жесткий" Brexit в случае отказа от соглашения с ЕС - Макрон

Меркель о Brexit: это историческое событие, поэтому надо действовать осторожно

Макрон выступает за максимально короткий перенос срока Brexit

Аваков обсудил с послом Йованович недопущение провокаций на избирательных участках в день выборов президента Украины

До 25 марта ЦИК и НАПК опубликуют анализ промежуточных отчетов о поступлениях и расходах избирательных фондов кандидатов в президенты

NewsOne и "112 Украина" считают решение СНБО по проведению проверки деятельности телеканалов СБУ политическим давлением

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА