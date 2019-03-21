Политика

16:57 21.03.2019

Найем предлагает генпрокурору обнародовать "список Йованович" и сообщить, уведомлены ли о нем президент, МВД и Совет прокуроров

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Найем предлагает генпрокурору обнародовать "список Йованович" и сообщить, уведомлены ли о нем президент, МВД и Совет прокуроров

Народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем просит генерального прокурора Юрия Луценко сообщить, уведомил ли тот президента Украины Петра Порошенко, Министерство внутренних дел и Совет прокуроров Украины в связи с якобы передачей послом США в Украине Мари Йованович ему списка людей, которых не следует преследовать.

"Следует отметить, что указанные вероятные действия посла США в Украине подпадают под действие ст.343 Уголовного кодекса Украины в части вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа", - говорится в тексте депутатского обращения М.Найема на имя Ю.Луценко от 21 марта, скан-копию которого парламентарий опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

В комментарии к обращению депутат отметил, что "согласно законам Украины, Ю.Луценко обязан был обратиться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении, передать следователям все имеющиеся у него доказательства и уже как генеральный прокурор добиться надлежащего расследования и в законном порядке добиться выдворения посла из страны". "И на самом деле, не известно, может Юрий Луценко именно так и поступил", - поясняет М.Найем.

В обращении депутат запрашивает, обращался ли Ю.Луценко в Совет прокуроров с заявлением об угрозе независимости генпрокурора и к правоохранительным органам по факту вмешательства в осуществление его полномочий, и, если да, было ли открыто уголовное производство по этому факту, чем завершилось расследование, переданы ли материалы дела в суд.

Также парламентарий в запросе просит сообщить, обращался ли генпрокурор к президенту Украины Петру Порошенко и в Министерство внутренних дел по факту вмешательства в вопросы внутригосударственного характера.

М.Найем также интересуется у Ю.Луценко датой вышеупомянутой встречи с М.Йованович, был ли вышеуказанный список подан послом США устно или письменно, и если письменно, просит, предоставить копию этого списка.

Теги: #йованович #луценко #сша #украина #найем #список_йованович
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