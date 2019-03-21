Политика

16:52 21.03.2019

Материалы о коррупции в "Укроборонпроме" сфальсифицированы или отредактированы с предвыборным акцентом –штаб Порошенко

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Материалы о коррупции в "Укроборонпроме" сфальсифицированы или отредактированы с предвыборным акцентом –штаб Порошенко

В избирательном штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко считают, что материалы о коррупционной деятельности представителей "Укроборопрома", обнародованные командой Bihus.Info, сфальсифицированы или отредактированы с сенсационным предвыборным акцентом.

"Что уже установила временная следственная комиссия? Во-первых, материалы так называемого расследования – это в основном утечка из реальных уголовных дел, которые никто не скрывал, а наоборот, расследовал. Комиссия также установила, что значительная часть обнародованных разговоров не соответствует реальным разговорам, которые есть на телефонных носителях, находящихся в распоряжении правоохранительных органов. То есть они или сфальсифицированы, или отредактированы … так, чтобы предать сенсационности соответствующего предвыборного звучания", - сказал спикер избирательного штаба П.Порошенко Олег Медведев на брифинге в четверг в Киеве.

По его словам, в данном случае нет особого значения, кто именно это сделал.

"Скорее всего, как мы понимаем, журналисты уже получили из "сливного бочка" этот материал в искаженном виде", - отметил О.Медведев.

Он также подчеркнул, что материалы были переданы журналистам осенью прошлого года, а опубликованы весной этого года, то есть за месяц до президентских выборов.

"На языке политтехнологов это называется планом-графиком негативной кампании", - сказал спикер.

По словам О.Медведева, оппоненты кандидата в президенты Украины П.Порошенко планируют "выдавать фальсификат чуть ли не ежедневно".

Теги: #укроборонпром #порошенко #украина #гладковский #олег_медведев
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