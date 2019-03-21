Увеличилось число украинцев, считающих, что в стране слишком много прокремлевских СМИ– опрос КМИС

Число украинцев, убежденных, что в стране слишком много прокремлевских пропагандистских СМИ, растет в сравнении с предыдущим годом и преобладает над противниками такого мнения, при этом респондентов, называющих ошибками властей Украины введение запретов на трансляции российских телеканалов, демонстрации фильмов РФ и блокирование доступа к российским соцсетям превышает сторонников таких мер, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно обнародованным на пресс-конференции в четверг в Киеве результатам опроса, в феврале 2019г 38,5% опрошенных сказали социологам, что в Украине слишком много прокремлевских пропагандистских СМИ, тогда как в феврале 2018г таковых было 32,8% респондентов. При этом считающих, что в Украине происходит наступление на свободу слова, в феврале 2019г было 30,1% (тогда как в феврале 2018г таковых было 29,6%). Если же в феврале 2018г тех, кто затруднился ответить на этот вопрос или отказался отвечать на него было 37,7%, то спустя год таковых стало 31,5%.

При этом в феврале 2019г 49,5% опрошенных выразили мнение, что запрет трансляции российских телеканалов в Украине является ошибкой (против 43,7% год назад), а украинцев считающих, что запрет российских телеканалов является необходимым шагом в феврале-2019 было 32,1% (против 36,6% год назад). Количество же затруднившихся ответить на этот вопрос или отказавшихся отвечать на него за год слабо изменилось – 18,4% в феврале 2019г против 19,7% в феврале 2018г.

Также существенно за год не изменилось количество украинцев, считающих ошибкой запрет отдельных артистов и российских фильмов в Украине (55,5% против 53% в феврале 2018г), как не претерпело значительных изменений и число тех, кто поддерживают такой шаг и считают его необходимым (27% в нынешнем феврале против 29,2% год назад), а также затруднившихся ответить на этот вопрос или отказавшихся отвечать на него 17,5% в феврале 2019г против 17,8% в феврале 2018г.

Помимо этого, возросло в сравнении с февралем 2018г количество считающих ошибочным решение о запрете российских соцсетей - 49,1% опрошенных украинцев против 45,8% годом ранее. При этом число сторонников запрета российских соцсетей за год незначительно снизилось (с 30,2% до 28,9%). Количество затруднившихся ответить на этот вопрос или отказавшихся отвечать на него несколько снизилось и в феврале 2019 составило 22% против 24% в феврале 2018г.

При этом 77,2% опрошенных социологами считают, что в социальных сетях много дезинформации и фейков.

Опрос "Источники информации, медиаграмотность и российская пропаганда" был проведён Киевским международным институтом социологии с 9 по 20 февраля 2019 года на всей территории Украины, кроме оккупированных территорий. Было опрошено 2042 респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25% или 75%, 2% для показателей, близких к 12% или 88%, 1,4% для показателей, близких к 5% или 95% и 0,7% для показателей, близких к 1 или 99%.

Опрос "Источники информации, медиаграмотность и российская пропаганда" был проведён Киевским международным институтом социологии с 9 по 20 февраля 2019 года на всей территории Украины, кроме оккупированных территорий. Было опрошено 2042 респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25% или 75%, 2% для показателей, близких к 12% или 88%, 1,4% для показателей, близких к 5% или 95% и 0,7% для показателей, близких к 1 или 99%.