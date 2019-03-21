Политика

16:39 21.03.2019

Великобританию ждет "жесткий" Brexit в случае отказа от соглашения с ЕС - Макрон

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Великобританию ждет "жесткий" Brexit в случае отказа от соглашения с ЕС - Макрон

Окончательный отказ британского парламента одобрить соглашение по Brexit автоматически приведет к "жесткому" варианту выхода Великобритании из ЕС, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"В случае неудачи на голосовании - это будет вариант no deal (выхода из ЕС без сделки - ИФ). Это нужно понимать", - сказал он в четверг журналистам перед саммитом ЕС в Брюсселе.

Президент Франции отметил, что суть соглашения по Brexit, согласованного британским правительством с Брюсселем, не может быть пересмотрена.

Теги: #великобритания #ес #франция #brexit #макрон
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