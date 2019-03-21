Меркель о Brexit: это историческое событие, поэтому надо действовать осторожно

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала Brexit событием исторического значения.

"Я думаю, что все знают, что речь идет о событии исторического значения, поэтому нужно действовать осторожно", - сказала она журналистам в Брюсселе, куда она прибыла на саммит ЕС. Прямую трансляцию ведет сайт Еврокомиссии.

По ее словам, выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и последующая дискуссия станут важнейшими аспектами повестки саммита.

"Дискуссия с британским премьером очень важна, потому что она еще раз со своей перспективы сможет представить нам свой взгляд", - сказала А.Меркель.

После этого представители 27 стран-членов ЕС вынесут "свой приговор", но консультации и поиск вариантов решения продолжатся и после саммита.

"День за днем после этого совета мы будем решать, что еще мы можем сделать", - сказала канцлер, указав при этом, что решение вопроса зависит не только от Брюсселя.

"Это зависит не только от нас, но и от британской стороны", - сказала она.

Ранее Т.Мэй заявила, что попросила ЕС о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года, соответствующее письмо она направила в Брюссель. В четверг его рассмотрит саммит ЕС.