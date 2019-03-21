NewsOne и "112 Украина" считают решение СНБО по проведению проверки деятельности телеканалов СБУ политическим давлением

Телеканалы "112 Украина" и NewsOne опубликовали заявления, в которых называют решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, которым Службе безопасности Украины (СБУ) поручено провести проверку телеканалов на предмет возможной причастности к террористической деятельности – политическим давлением.

Как отмечается в заявлении генерального директора телеканала "112 Украина" Егора Бенкендорфа, канал требует от властей прекратить травлю, действовать в рамках закона и соблюдать гарантированную Конституцией свободу слова.

"Решение Совета национальной безопасности и обороны, которым поручено СБУ провести проверку телеканалов на предмет якобы причастности к "террористической деятельности", мы воспринимаем как прямое и грубое политическое давление на наши телеканалы как на независимые СМИ. Это попытка нас запугать накануне выборов, а в случае нашего отказа - подготовить почву для закрытия канала", - подчеркнул он, отметив, что группа каналов "112 Украина" намерена продолжать работу.

В свою очередь, в заявлении NewsOne говорится о том, что телеканал считает такое решение СНБО прямым давлением на свободу слова в стране накануне выборов президента.

"Мы также обратимся к общественности и к нашим международным партнерам с просьбой поддержать телеканал ", - заявил генеральный продюсер NewsOne Василий Голованов.

Как сообщалось, Верховная Рада 4 октября 2018 года поддержала обращение к СНБО относительно введения санкций против компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов "112.Украина" и "NewsOne" (проект №9157).

Согласно приложению к постановлению, санкции должны коснуться ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ" и ООО "Новости 24 часа".

Согласно информации на сайте телеканалов, последняя в данном перечне компания – ООО "Новости 24 часа" - указана в структуре собственности канала "NewsOne", остальные 6 юридических лиц указаны в структуре собственности телеканала "112 Украина".

В феврале 2019г украинские телеканалы "112 Украина" и NewsOne создали международный редакционный совет.