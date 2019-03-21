Политика

15:32 21.03.2019

Пресс-центр штаба Порошенко на выборах разместится в "Мыстецьком арсенале" - Медведев

1 мин читать
Пресс-центр штаба Порошенко на выборах разместится в "Мыстецьком арсенале" - Медведев

Пресс-центр при избирательном штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко будет работать в день выборов и последующий за ним в помещении "Мыстецького арсенала" в Киеве, сообщил спикер избирательного штаба кандидата Олег Медведев.

"Штаб будет работать в "Мыстецьком арсенале". Там будет большой пресс-центр", - сказал О.Медведев агентству "Интерфакс-Украина" в четверг в Киеве.

По его словам, избирательный штаб в "Мыстецьком арсенале" будет работать в день выборов, 31 марта, и частично 1 апреля.

"По предварительным оценкам, там будут сотни аккредитованных масс-медиа, поэтому необходимо довольно большое пространство", - пояснил такой выбор пресс-центра О.Медведев.

Он также сообщил, что аккредитация представителей СМИ в пресс-центр будет проводиться на следующей неделе.

Очередные президентские выборы в Украине пройдут 31 марта.

Теги: #порошенко #штаб #выборы #олег_медведев
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:48 21.03.2019
Аваков обсудил с послом Йованович недопущение провокаций на избирательных участках в день выборов президента Украины

Аваков обсудил с послом Йованович недопущение провокаций на избирательных участках в день выборов президента Украины

15:42 21.03.2019
До 25 марта ЦИК и НАПК опубликуют анализ промежуточных отчетов о поступлениях и расходах избирательных фондов кандидатов в президенты

До 25 марта ЦИК и НАПК опубликуют анализ промежуточных отчетов о поступлениях и расходах избирательных фондов кандидатов в президенты

15:42 21.03.2019
Аваков обсудил с послом Йованович недопущение провокаций на избирательных участках в день выборов президента Украины

Аваков обсудил с послом Йованович недопущение провокаций на избирательных участках в день выборов президента Украины

15:34 21.03.2019
В ОБСЕ прокомментировали отказ ЦИК регистрировать россиян наблюдателями за выборами

В ОБСЕ прокомментировали отказ ЦИК регистрировать россиян наблюдателями за выборами

15:17 21.03.2019
Пресс-центр штаба Порошенко на выборах разместится в "Мыстецьком арсенале" - Медведев

Пресс-центр штаба Порошенко на выборах разместится в "Мыстецьком арсенале" - Медведев

15:14 21.03.2019
Какую музыку слушают топ-кандидаты в президенты Украины - "Новое Время"

Какую музыку слушают топ-кандидаты в президенты Украины - "Новое Время"

14:54 21.03.2019
За границей зарегистрированы более 530 тыс. украинских избирателях, но проголосовать смогут не все - Айвазовская

За границей зарегистрированы более 530 тыс. украинских избирателях, но проголосовать смогут не все - Айвазовская

14:51 21.03.2019
Украина может получить ПДЧ в НАТО раньше 2023 года, заявляют у Порошенко

Украина может получить ПДЧ в НАТО раньше 2023 года, заявляют у Порошенко

14:45 21.03.2019
За границей зарегистрированы более 530 тыс. украинских избирателях, но проголосовать смогут не все - Айвазовская

За границей зарегистрированы более 530 тыс. украинских избирателях, но проголосовать смогут не все - Айвазовская

14:31 21.03.2019
Бойко: Каждый голос на выборах будет либо за мир, либо за войну

Бойко: Каждый голос на выборах будет либо за мир, либо за войну

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Аваков обсудил с послом Йованович недопущение провокаций на избирательных участках в день выборов президента Украины

До 25 марта ЦИК и НАПК опубликуют анализ промежуточных отчетов о поступлениях и расходах избирательных фондов кандидатов в президенты

Утверждения Луценко относительно Йованович не соответствуют действительности и имеют целью запятнать репутацию посла - представитель Госдепа США

Украина может получить ПДЧ в НАТО раньше 2023 года, заявляют у Порошенко

Заявление Луценко о якобы списке "неприкасаемых" от США – согласованная с Порошенко кампания, убеждена нардеп Залищук

ПОСЛЕДНЕЕ

До 25 марта ЦИК и НАПК опубликуют анализ промежуточных отчетов о поступлениях и расходах избирательных фондов кандидатов в президенты

NewsOne и "112 Украина" считают решение СНБО по проведению проверки деятельности телеканалов СБУ политическим давлением

Мэй выразила надежду на согласованный с ЕС Brexit

Страны ЕС настаивают на выходе Великобритании до выборов в Европарламент

Более 800 тысяч британцев поддержали петицию за отмену Brexit

Утверждения Луценко относительно Йованович не соответствуют действительности и имеют целью запятнать репутацию посла - представитель Госдепа США

Заявление Луценко о якобы списке "неприкасаемых" от США – согласованная с Порошенко кампания, убеждена нардеп Залищук

Законопроекты по защите заложников и военнопленных будут рассмотрены Радой не раньше мая, прогнозирует И.Геращенко

В команде Зеленского заявляют, что власть заказала фейковую статью в "желтой прессе", где кандидат в президенты поливается грязью

Глава ЦИК: Сейчас печатаются бюллетени только для первого тура выборов президента 31 марта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА