Политика

15:21 21.03.2019

Мэй выразила надежду на согласованный с ЕС Brexit

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Мэй выразила надежду на согласованный с ЕС Brexit

Премьер-министр Британии Тереза Мэй в четверг отказалась отвечать на вопросы журналистов о том, готово ли будет Соединенное Королевство покинуть ЕС без согласованного с Брюсселем соглашения.

На вопросы журналистов, заданные в преддверии саммита ЕС в Брюсселе, на котором она обратится к лидерам 27 государств с просьбой продлить срок выхода Британии из ЕС до 30 июня 2019 года, Т.Мэй заявила, что не теряет надежду на то, что Палата общин одобрит соглашение по Brexit, согласованное британским правительством с ЕС.

"Я искренне надеюсь на то, что мы выйдем (из ЕС - ИФ) с соглашением", - заявила она.

Т.Мэй также добавила, что продолжает свою работу с членами парламента над тем, чтобы убедить их одобрить согласованную ею в прошлом году с ЕС сделку.

"Я работаю над тем, чтобы парламент смог одобрить сделку, и короткое продление (действия статьи 50 Лиссабонского договора - ИФ) даст мне эту возможность", - убеждена британский премьер.

"Я здесь, чтобы обсудить с моими коллегами-лидерами просьбу о короткой отсрочке - до июня", - добавила она.

Ранее сообщалось, что более 800 тыс. британцев поддержали петицию за отмену Brexit.

Вечером в среду Т.Мэй выступила с обращением к британцам, в котором, в частности, обвинила парламент в проблемах с Brexit.

"Парламент сделал все возможное, чтобы избежать выбора. Все, о чем говорили члены парламента, - это то, чего они не хотят", - заявила Т.Мэй.

В то же время Т.Мэй заявила, что сама она поддерживает подданных Великобритании и понимает, что они устали от внутренней борьбы и политических игр.

Теги: #великобритания #ес #brexit #мэй
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