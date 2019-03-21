Утверждения Луценко относительно Йованович не соответствуют действительности и имеют целью запятнать репутацию посла - представитель Госдепа США

В Государственном департаменте США заявляют, что утверждения генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что посол США в Украине Мари Йованович давала ему список людей, которых не следует преследовать, не соответствуют действительности и имеют целью запятнать репутацию посла Йованович.

"Посол Йованович представляет президента Соединенных Штатов здесь в Украине, и Америка поддерживает посла и его заявления. Утверждение генерального прокурора Украины не соответствуют действительности и имеют целью запятнать репутацию посла Йованович. Такие обвинения на руку только коррумпированным деятелям", - сказано в ответе представителя Госдепартамента США на запрос агентства "Интерфакс-Украина" в четверг.

В Госдепе подчеркивают, что Украина, как и США, – свободная страна со свободной прессой, и "политики, эксперты и средства массовой информации имеют право делиться своим мнением, что является частью политического процесса", но это не означает, что эти утверждения являются правдивыми.

"Такие нападки удваивают нашу решимость помогать Украине победить в борьбе с коррупцией", - подчеркнул представитель Госдепа США.

Американские дипломаты напоминают, что США всегда подчеркивали необходимость осуществления глубоких, всесторонних и своевременных реформ, которые соответствуют требованиям украинского народа, выдвинутым во время Революции Достоинства, а именно: прекращение системной коррупции; ускорение экономического роста и европейское будущее для всех украинцев.

"Мы неизменно говорим, что долгосрочный успех и устойчивость Украины зависит от ее преданности курса реформ, в частности борьбе с коррупцией. Чтобы достичь успеха, Украине нужны преданные делу чиновники и крепкие антикоррупционные институты. Соединенные Штаты преданы тому, чтобы сотрудничать с нашими партнерами в Украине, в том числе в усилиях переломить неотступную коррупцию, которая продолжает представлять угрозу национальной безопасности Украины, ее благосостоянию и демократическому развитию", - сказано в ответе представителя Госдепа США.

В Государственном департаменте отметили: "За неимением политической воли со стороны Украины, например, со стороны Генеральной прокуратуры, мы выполняем наши обязательства перед американскими налогоплательщиками и перемещаем средства помощи туда, где они могут привести к позитивным изменениям".

Ранее генеральный прокурор Украины Ю.Луценко в интервью американскому The Hill заявил, что посол США в Украине М. Йованович давала ему список людей, от преследования которых следует воздержаться, однако он счел недопустимым придерживаться таких пожеланий. "К сожалению, на первой встрече посол США в Киеве дала мне список людей, от преследования которых следует воздержаться", - цитирует Ю.Луценко американское издание. Генпрокурор Украины продолжил: "Мой ответ был, что это является недопустимым".

Также из статьи The Hill следует, что Ю.Луценко в своем заявлении относительно М.Йованович мог иметь в виду расследование об использовании выделенных США средств для реформирования органов украинской прокуратуры, в котором фигурировал тогдашний заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе. Ведь в 2016 году тогдашний временно поверенный в делах миссии США в Украине Джордж Кент направил письмо замгенпрокурора Украины Юрию Столярчуку, в котором просит закрыть расследование о незаконном присвоении американских донорских средств Давидом Сакварелидзе.