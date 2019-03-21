Политика

14:45 21.03.2019

За границей зарегистрированы более 530 тыс. украинских избирателях, но проголосовать смогут не все - Айвазовская

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За границей зарегистрированы более 530 тыс. украинских избирателях, но проголосовать смогут не все - Айвазовская

В рамках зарубежного избирательного округа зарегистрированы более 530 тыс. украинских избирателях, но не все смогут проголосовать на выборах президента Украины из-за ограниченного количества избирательных участков, считает координатор ОО "Гражданская сеть "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

"По всему миру очень небольшое количество украинцев имеет возможность голосовать. В рамках зарубежного избирательного округа в реестр внесены сведения о 530 тыс. 123 избирателях, но фактически за пределами государства находится около 4 млн граждан", - сказала О.Айвазовская в интервью интернет-изданию "LB.ua", опубликованном в четверг.

По ее словам, проблема заключается в том, что голосование должно происходить только на территории Украины, а за границей территория Украины – это дипломатические и консульские учреждения. "То есть в школе, медицинском учреждении нельзя посадить избирательную комиссию, которая бы принимала избирателей и обеспечивала их избирательные права", - пояснила она.

О.Айвазовская указывает, что доступ к консульским и дипломатическим учреждениям Украины является проблемой, потому что иногда "избирателю нужно преодолевать к ним сотни километров".

"На всю Италию, где избиратели с украинским гражданством были наиболее активными в 2014 году, открыто только четыре участка. Максимальная и в то же время очень оптимистичная пропускная способность одного участка - до 5 тыс. человек, и это при условии, если в течение одного часа будет выдано 500 бюллетеней", - пояснила она.

Теги: #украина #айвазовская #опора #избиратель #выборы
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