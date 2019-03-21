Политика

14:17 21.03.2019

Заявление Луценко о якобы списке "неприкасаемых" от США – согласованная с Порошенко кампания, убеждена нардеп Залищук

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Заявление Луценко о якобы списке "неприкасаемых" от США – согласованная с Порошенко кампания, убеждена нардеп Залищук

Заявление украинского генпрокурора Юрия Луценко о том, что посол США в Украине Мари Йованович давала ему список лиц, от преследования которых следует воздержаться, является согласованным с украинским президентом Петром Порошенко шагом и грозит дискредитацией властей страны как надежного партнера для зарубежных союзников страны, считает нардеп Светлана Залищук, в конце февраля вместе с несколькими другими парламентариями написавшая заявление о выходе из фракции партии "Блок Петра Порошенко".

"Такое заявление вполне можно было бы ожидать от генерального прокурора России. Создание внешнего врага - там всегда было эффективным инструментом мобилизации электората. Но здесь мы имеем дело с опасной геополитической шизофренией, когда врагом рядом с российским агрессором становится американский посол, который, оказывается, запрещает расследовать коррупцию. Чем она грозит? Полной дискредитацией украинской власти как надежного партнера для международных друзей", - написала С.Залищук в своей странице в соцсети Фейсбук в четверг днем.

Отвечая на вопрос, зачем это Ю.Луценко, украинский парламентарий выразила убеждение: "На самом деле надо понимать, что это не личное творчество Луценко, а согласованная кампания с Порошенко".

Она считает, что главная цель сделанного заявления - "нокаут" директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника.

"Не получилось через ручного аудитора (Бюро – ИФ), не нашлось достаточного компромата, и на фоне вопросов к НАБУ по расследованию Гладковского (расследования выявленных журналистами масштабных незаконных схем в ОПК Украины, фигурантами которого являются уже экс-первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский и его сын Игорь – ИФ) - очень удобный момент", - написала С.Залищук.

Также она считает, что президент Украины "руками Луценко" пытается нейтрализовать критику со стороны США коррупции украинской власти и усиливает образ "врагов украинской власти" среди оппозиционных политиков и общественных активистов.

"Порошенко думает, что вся эта византийщина - это гениальная расчистка себе дороги на 2 (президентский – ИФ) срок. Но проблема в том, что президент не замечает, как он проходит этап внутренней путинизации. И она имеет все шансы стать призмой, через которую международники (международные партнеры – ИФ) будут смотреть на Украину", - выразила мнение С.Залищук.

Теги: #йованович #луценко #сша #украина #список #залищук #порошенко
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