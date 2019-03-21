В команде Зеленского заявляют, что власть заказала фейковую статью в "желтой прессе", где кандидат в президенты поливается грязью

В команде кандидата на пост президента Украины, шоумена Владимира Зеленского заявляют, что в "желтой прессе" появилась заказная статья ложного и порочащего кандидата содержания.

"Утренние истории: нынешняя власть не выдерживает конкуренции и решает заказать тираж "желтых полос", на которых дерзко поливает Зеленского фейковой грязью и переносит выборы на месяц назад. Даже комментарии давать смешно - такая "утренняя сказка" от политической элиты!", - говорится в записи, сделанной в четверг днем на странице "Команда Зеленского" в соцсети Фейсбук.

В качестве доказательства к данному посту прикреплена фотография некоего печатного издания, которое утверждает, что их корреспондент взял эксклюзивное интервью у В.Зеленского, "который уже месяц возглавляет Украинское государство".

Как известно, выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года.